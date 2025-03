OVERZICHT: De nieuwe series en films van maart op Netflix

Netflix begint de maand maart 2025 in volle vaart met een gevarieerd en rijk aanbod.

Van meeslepende nieuwe series en langverwachte films tot exclusieve documentaires: de streaminggigant belooft entertainment voor ieders smaak. Of je nu houdt van spannende thrillers, luchtige komedies of gedurfde originele producties; er is voor ieder wat wils.

De nieuwe films van maart op Netflix

07/03

Chaos: The Manson Murders

Nadaaniyan

Plankton: The Movie

14/03

The Electric State

19/03

The Twister

21/03

Little Siberia

Revelations

28/03

The Life List

31/01

Promised Hearts

De nieuwe series van maart op Netflix

05/03

The Leopard

07/03

Formula 1: Drive to Survive

12/03

Welcome to the Family

20/03

The Residence

Bet Your Life

26/03

Caught

Million Dollar Secret

27/03

Survival of the Thickest

28/03

The Lady’s Companion

31/03

Rhythm + Flow Italy

Via Streamnews.be