Ballad of a Small Player: een decadente duik in de wereld van de casino’s

Ballad of a Small Player is een onverwachte psychologische thriller die kijkers meeneemt in de verleidelijke, maar verwoestende wereld van de casino’s in Macao. De film, geregisseerd door Edward Berger (All Quiet on the Western Front), is gebaseerd op de gelijknamige roman van Lawrence Osborne (2014) en kan rekenen op een indrukwekkende cast.

Een verhaal met hoge inzet

Colin Farrell schittert als Lord Doyle, een gokverslaafde aristocraat die zijn toevlucht zoekt in Macao om zijn schulden en problemen te ontvluchten. Zijn dagen en nachten brengt hij door aan de speeltafels, waar hij alles inzet wat hij nog bezit. Wanneer hij de mysterieuze Fala Chen ontmoet, een casinomedewerkster met een verborgen agenda, raakt hij verstrikt in een gevaarlijk spel van verleiding, wanhoop en achtervolging — geleid door Tilda Swinton, die in de huid kruipt van een meedogenloze detective.

Een topcast en vertrouwde samenwerking

De film brengt een indrukwekkend ensemble samen: Colin Farrell, Fala Chen, Tilda Swinton, Alex Jennings en Deanie Ip. Achter de schermen werkt Berger opnieuw met zijn vaste team: James Friend verzorgt de cinematografie, Volker Bertelmann (Oscarwinnaar voor All Quiet on the Western Front) componeert de muziek, en Nick Emerson neemt de montage voor zijn rekening. Het resultaat is een film die vakmanschap en emotie naadloos verweeft.

Een neonwereld vol illusie en verval

Het decor: Macao — een stad die schittert in neonlicht, waar fortuin en ondergang hand in hand gaan. Berger dompelt de kijker onder in een visueel betoverende sfeer die balanceert tussen droom en nachtmerrie. De cinematografie benadrukt de aantrekkingskracht van rijkdom, maar ook de leegte erachter: een man die alles durft te wagen, behalve op zichzelf.

Een hypnotiserend juweel

Ballad of a Small Player is een film die zowel betovert als ontreddert. Colin Farrell levert een meeslepende vertolking van een man verscheurd tussen schuldgevoel en obsessie. Edward Berger weet het genre van de thriller en het psychologisch drama te verweven tot een elegante, beklemmende vertelling over verslaving, morele schuld en menselijke zwakte.

Een visueel verbluffende en emotioneel geladen filmervaring — vanaf 29 oktober te zien op Netflix.

Via Streamnews.be