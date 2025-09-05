‘Highest 2 Lowest’: Spike Lee en Denzel Washington brengen Kurosawa’s klassieker tot leven (trailer)

Regisseur Spike Lee en acteur Denzel Washington slaan opnieuw de handen ineen voor een film die de spanning tot het uiterste drijft. Highest 2 Lowest, vanaf 5 september te zien op Apple TV+, is een hedendaagse herinterpretatie van Akira Kurosawa’s legendarische thriller High and Low, dit keer verplaatst naar de meedogenloze straten van New York.

Denzel Washington vertolkt een invloedrijke muziektycoon die bekendstaat om “de beste oren van het vak”. Wanneer hij plots het doelwit wordt van een gijzeling en een losgeldeis, komt hij voor een hartverscheurende keuze te staan. Zijn principes en zijn hele leven dreigen op het spel te staan.

Een legendarisch duo herenigd

Dit project markeert de vijfde samenwerking tussen Spike Lee en Denzel Washington, na klassiekers als Malcolm X, Inside Man en He Got Game. Hun bewezen chemie en gezamenlijke geschiedenis zorgen opnieuw voor een krachtige dynamiek en een meeslepende vertolking.

New York als intense arena

Door Kurosawa’s verhaal naar het hedendaagse New York te verplaatsen, combineert Spike Lee de klassieke thema’s van het thrillergenre met een moderne stedelijke context. Het resultaat is een film waarin morele dilemma’s, rauwe realiteit en constante spanning hand in hand gaan.

Een must-see thriller

Met Lee’s kenmerkende regie en Washingtons meeslepende spel belooft Highest 2 Lowest een van de onmisbare releases van dit najaar te worden. Fans van psychologische thrillers en intense acteerprestaties komen volop aan hun trekken.

Highest 2 Lowest is vanaf 5 september exclusief te streamen op Apple TV+.

Via Streamnews.be