Beroemde actrice straalt in opvallend badpak: “Knapste vrouw ter wereld!” (foto)

Elizabeth Hurley weet haar fans op Instagram weer te verbazen.

Met maar liefst 3.2 miljoen volgers doet de dame, die velen nog kennen van haar acteerwerk in de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, het extreem goed op het populaire sociale netwerk.

Het zal dan ook niemand verbazen dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. Dat is ook nu weer het geval. Zo zien we Elizabeth poseren in badpak. Buiten een promopraatje voegt ze niets toe aan haar post, maar haar fans doen dat wél!

“Knapste vrouw ter wereld!”

Op lovende reacties moet de actrice niet wachten. Die stromen namelijk vlot binnen! “Je ziet er knap uit”, klinkt het. “Zo mooi”, gaat het verder. “De knapste vrouw ter wereld”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf maar!