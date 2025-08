Katy Perry deelt wel erg straffe foto’s: “Ze vliegt!”

Het showgehalte bij optredens van Katy Perry is werkelijk zeer hoog.

En om dat te beseffen, moet je zelfs niet naar één van haar vele optredens gaan kijken. Je kan de populaire zangeres, net als 203 miljoen andere mensen, gewoon volgen op Instagram. Want daar deelt ze regelmatig beelden van haar prestaties.

Dat is ook nu weer het geval. In onderstaand album krijg je al meteen een straffe foto voorgeschoteld. “Canada so far!”, voegt ze zelf kort toe. En haar vele fans? Die zijn duidelijk onder de indruk van wat ze te zien krijgen.

“Ze vliegt!”

Al snel stromen de enthousiaste reacties binnen. “Ze vliegt”, klinkt het. “Je bent legendarisch”, gaat het verder. “❤️❤️❤️”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.