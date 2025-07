Touch op Netflix: Op zoek naar een verloren liefde

Een liefdesverhaal over de grenzen van tijd en plaats heen. Begin juli verscheen de IJslandse film Touch op Netflix in België. Een ingetogen combinatie van romantiek en drama, die verrassend diep weet te raken.

Waar gaat het over?

Kristofer is een 73-jarige weduwnaar uit IJsland die besluit zijn jeugdliefde Miko op te zoeken. Zijn zoektocht brengt hem naar Londen, waar hij vijftig jaar geleden als afwasser begon te werken in een Japans restaurant. Daar kruiste zijn pad voor het eerst dat van Miko – een ontmoeting die zijn leven voorgoed zou veranderen.

De IJslandse regisseur Baltasar Kormákur – bekend van Adrift en Everest – keert terug met Touch (Snerting in de originele versie). Opvallend: de film kwam in juli 2024 uit in de VS, wordt eind juli pas in Frankrijk gelanceerd, maar verscheen in België meteen op Netflix. Een verborgen parel die je niet mag missen.

Het verhaal speelt zich grotendeels af tijdens de coronapandemie. Opnieuw verlaat Kristofer zijn thuisland om terug te keren naar Londen, de stad waar alles ooit begon. Daar beleefde hij zijn eerste liefde met Miko, een vrouw die hij nooit echt kon vergeten. Klinkt als een klassiek liefdesverhaal? Toch weet Kormákur er iets unieks van te maken. Touch is tegelijk tijdloos en grensoverschrijdend: van IJsland tot Japan, van Engels tot Japans – met oog voor de culturele verschillen die relaties kunnen vormgeven én belemmeren.

Poëtisch en subtiel

Kormákur houdt het eenvoudig. Touch is een tedere, ingetogen film zonder overbodige franjes. Er is weinig muziek, maar des te meer ruimte voor sfeer en authenticiteit. De tijdsperiodes worden geloofwaardig neergezet, en de personages voelen levensecht aan. Vooral Egill Ólafsson overtuigt als de oudere Kristofer – een man op zoek naar een liefde waarvan hij dacht dat ze voorgoed verloren was.

Touch had ongetwijfeld een bioscooprelease verdiend in België. Maar gelukkig kunnen we dit ontroerende verhaal nu ontdekken via Netflix. Een film over liefde, herinnering en alles wat tussen de regels door leeft.

Via Streamnews.be