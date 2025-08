Ex-K3’tje Josje poseert in stijlvolle jurk: “Je ziet er geweldig uit!” (foto’s)

Josje Huisman weet haar fans weer te verbazen!

Met niet minder dan 257.000 volgers doet het voormalige K3’tje het uitermate goed op Instagram. Het valt dan ook zeker te begrijpen dat ze daar sporadisch nieuwe updates uit haar dagelijkse leven deelt.

Dat was ook recent weer het geval, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Daarin zien we Josje samen met haar partner Leon Tanate poseren in een prachtige jurk. “Omvergeblazen door de show van Cirque du Soleil gisteravond in Knokke👏🏼👏🏼👏🏼. Echt wauw. Zeker gaan kijken”, voegde ze vol overtuiging toe.

“Je ziet er geweldig uit!”

Haar fans zijn er al snel bij om van zich te laten horen. “Je ziet er geweldig uit”, klinkt het. “Ik hou van die jurk”, gaat het verder. “O wauw”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.