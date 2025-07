Sarah Puttemans imponeert met zeer elegante jurk: “Zo mooi!” (foto’s)

Liefhebbers van mooie kledij zijn bij Sarah Puttemans aan het juiste adres!

Op Instagram, waar ze zo’n goeie 282.000 volgers heeft, toont Sarah regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu niet anders.

In een recente post, met beelden uit Saint-Tropez, zien we Sarah Puttemans poseren in een prachtige, stijlvolle jurk. “🦋💙”, houdt ze het zelf behoorlijk kort als uitleg. Maar haar fans? Die zijn wel bereid wat meer te zeggen!

“Zo mooi!”

Aan een niet onaardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Zo mooi”, klinkt het. “Adembenemend”, gaat het verder. “Wauw, die jurk”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.