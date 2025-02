HBO bewijst met deze foto dat er een derde seizoen van ‘Euphoria’ komt

Goed nieuws voor ‘Euphoria’-fans: de opnames van het derde seizoen zijn officieel van start gegaan!

HBO bevestigde de start van de opnames en deelde meteen een eerste blik op het nieuwe seizoen. Op de foto zien we Rue (Zendaya) in een schemerige kamer terwijl ze over haar schouder kijkt. HBO deelde het nieuws op social media simpelweg met de woorden: “Seizoen 3 van ‘Euphoria’ is in productie.”

Drukke agenda’s

Het heeft even geduurd – maar liefst drie jaar sinds seizoen twee – voordat de opnames van start gingen. Dit kwam door de drukke agenda’s van de cast en het andere project van maker Sam Levinson, ‘The Idol’. Ook zou de samenwerking tussen Levinson en Zendaya niet altijd soepel zijn verlopen.

Wat kunnen we verwachten?

Bekende gezichten zoals Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi en Colman Domingo keren terug, maar Storm Reid doet deze keer niet mee. Zendaya verklapte eerder dat er een tijdsprong in het verhaal zit waardoor de personages niet langer op de middelbare school zitten. Wanneer het seizoen te zien zal zijn? Dat blijft voorlopig nog een verrassing!

