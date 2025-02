Love is in the air… en op Netflix! 14 romantische komedies voor een heerlijke Valentijnsdag

Het is valentijn en dat betekent: tijd voor romantiek! Of je nu knus met je partner op de bank zit, een gezellige filmavond met vrienden plant of jezelf trakteert op chocola en een dekentje: Netflix heeft alles wat je nodig hebt.

Van onverwachte liefdes, hilarische misverstanden tot hartverwarmende momenten: deze films en series zorgen voor de perfecte mix van feel-good vibes en romantiek. Dus pak de popcorn erbij en laat je meeslepen door deze 14 toppers!

Lonely Planet



Een solo-reiziger ontmoet een mysterieuze expat aan de andere kant van de wereld. Maar blijft hun liefde bestaan als het avontuur eindigt?

La Dolce Villa



Een vader reist naar Italië om zijn dochter tegen te houden een bouwval te kopen, maar ontdekt ondertussen de schoonheid van Toscane… en misschien ook van de liefde.

A Family Affair



Een vrouw wordt verliefd op een man die onbedoeld met haar verleden verbonden is. Liefde of waarheid… wat kiest ze?

Love at First Sight



Twee vreemden ontmoeten elkaar op een luchthaven en voelen meteen een klik. Maar hoe groot is de kans dat het lot hen weer samenbrengt?

Find Me Falling



Een artiest die even wil ontsnappen aan de roem verhuist naar een mediterraans eiland. Maar dan ontmoet hij een vrouw die alles op z’n kop zet.

Love Again



Een vrouw stuurt berichten naar het oude nummer van haar overleden liefde… zonder te weten dat iemand anders ze ontvangt en steeds meer voor haar begint te voelen.

A Beautiful Life



Een jonge visser met een gouden stem wordt plots beroemd. Maar wat weegt zwaarder: liefde of succes?

Our Little Secret



Twee exen die elkaar niet kunnen uitstaan worden gedwongen samen kerst te vieren… omdat hun nieuwe partners broer en zus blijken te zijn. Awkward!

Hot Frosty



Een weduwe brengt per ongeluk een sneeuwman tot leven die haar helpt opnieuw liefde en vreugde te vinden… voordat hij smelt.

Nobody Wants This



Een uitgesproken atheïste en een moderne rabbijn vormen een onwaarschijnlijke (maar hilarische) match.

One Day



Emma en Dexter kruisen elkaar elk jaar op dezelfde dag, door de ups en downs van het leven heen. Een emotionele rollercoaster!

Marriage Story



Een ontroerende en eerlijke kijk op liefde, scheiding en alles daartussenin. Tranen gegarandeerd.

A través de mi ventana



Een vurige romance tussen een jonge vrouw en haar mysterieuze buurman, met genoeg obstakels om het extra spannend te maken.

Mother of the Bride



Een moeder ontdekt dat haar oude liefde… de vader van de bruidegom is! Laat de chaos (en de romantiek) maar beginnen.

Irish Wish



Een vrouw wenst dat haar crush haar liefde beantwoordt en plots wordt haar wens werkelijkheid. Maar is dit echt wat ze wil?

Via Streamnews.be

