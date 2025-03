‘Picture This’ – Een romantische komedie waarin elke afspraakje alles kan veranderen!

Goed nieuws voor fans van romcoms! Prime Video lanceert Picture This, een gloednieuwe romantische komedie die gegarandeerd harten zal veroveren. Vanaf 6 maart beschikbaar, combineert deze film liefde, humor en onverwachte wendingen in een hartverwarmend en verrassend verhaal.

Een liefde voorspeld door het lot

In Picture This volgen we Pia (Simone Ashley), een fotografe die worstelt met haar carrière en liefdesleven. Maar dan krijgt ze een bijzondere voorspelling: haar grote liefde én professioneel succes wachten op haar tijdens de komende vijf dates. Terwijl de bruiloft van haar zus nadert en haar familie zich met haar liefdesleven bemoeit, duikt ook haar ex (Hero Fiennes Tiffin) plots weer op. Pia raakt verstrikt in een draaikolk van gevoelens en moet kiezen tussen haar eigen twijfels en de hoop op ware liefde.

Een sprankelende cast en een frisse regie

Met een getalenteerde cast belooft Picture This een charmante en meeslepende film te worden. Simone Ashley straalt in de rol van Pia, terwijl Hero Fiennes Tiffin als haar ex voor de nodige verwarring zorgt. De regie van Prarthana Mohan geeft de film een eigentijdse en dynamische touch, met oog voor de magie van onverwachte ontmoetingen.

Waarom je Picture This niet mag missen

Ben je fan van romantische komedies met een originele twist? Dan is deze film een must-watch! Met humor, onverwachte situaties en een vleugje lotbestemming biedt Picture This een verfrissende kijk op de liefde.

💖 Picture This, vanaf 6 maart te zien op Prime Video!

Via Streamnews.be