‘Adolescence’ breekt alle records: Komt er een vervolg op Netflix?

Kort voor de lancering van “Adolescence” op Netflix, wendde Stephen Graham zich tot zijn vrouw, productiepartner en vaste tegenspeelster Hannah Walters en zei: “Oh mijn God, lieverd, ik heb geen werk!” Zijn vrouw probeerde hem meteen gerust te stellen: “Ik denk dat je het wel zult redden, maar maak je geen zorgen, neem wat rust.”

Noch Graham noch Walters hadden enig idee welke impact “Adolescence” zou hebben. De vierdelige dramaserie die zij mee produceerden, vertelt het aangrijpende verhaal van een Brits gezin dat plotseling wordt opgeschrikt wanneer hun ogenschijnlijk normale 13-jarige zoon wordt gearresteerd voor de moord op een klasgenootje. Geschreven door Jack Thorne en Graham (die ook de rol van de radeloze vader speelt) en geregisseerd door Philip Barantini, onderscheidt de serie zich door een uniek creatief element: elke aflevering werd in één ononderbroken take gefilmd.

Een wereldwijd succes

De cijfers spreken voor zich. In het Verenigd Koninkrijk verbrak “Adolescence” records en werd het de allereerste streamingserie die de wekelijkse kijkcijfers aanvoerde. Wereldwijd behaalde de serie binnen de eerste vier dagen 24,3 miljoen weergaven, en na twee weken stond de teller op 66,3 miljoen weergaven – een nieuw record voor Netflix voor een gelimiteerde serie.

Komt er een vervolg?

Hoewel de serie oorspronkelijk als een eenmalig project werd opgezet, is het onwaarschijnlijk dat Netflix niet al plannen maakt voor een vervolg. Stephen Graham en Hannah Walters erkennen dit voorzichtig, al benadrukken ze dat er nog niets officieel is.

“Het is mogelijk, laten we de cijfers afwachten,” zegt Graham met een veelzeggende glimlach (de cijfers zijn uiteraard fenomenaal). “Maar ja, er is ruimte om een nieuw verhaal te ontwikkelen.”

Hoewel Hannah Walters graag opnieuw met Netflix zou samenwerken, merkt ze op dat het “moeilijk” is om een vervolg te maken op iets dat zo’n enorme impact heeft gehad. “Een prequel van ‘Adolescence’ zit er zeker niet aan te komen,” zegt ze. “Maar er zijn zoveel andere invalshoeken om te verkennen en de menselijke natuur opnieuw onder de loep te nemen. Maar ja, alles ziet er positief uit… iedereen is tevreden, laten we het zo zeggen.”

“Adolescence” is nu te zien op Netflix.

Via Streamnews.be