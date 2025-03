‘Revelations’: Hoe goed is de nieuwe film van de regisseur van ‘Train to Busan’?

Een nieuwe Zuid-Koreaanse thriller is op 21 maart op Netflix verschenen. ‘Revelations’ is geregisseerd door Yeon Sang-ho, bekend van onder andere ‘Train to Busan’. Is dit een mislukking of een echte openbaring?

Waar gaat het over?

Drie verweven lotsbestemmingen in een klein Zuid-Koreaans stadje waar het onophoudelijk regent. Seong Min-chan is een predikant die gelooft in goddelijke openbaringen. Inspecteur Lee Yeon-hee wordt achtervolgd door de moord op haar zus. Ondertussen zaait een ex-gevangene paniek.

De Zuid-Koreaanse en bredere Aziatische cultuur blijft fascineren, zowel op Netflix als daarbuiten. Regisseur Yeon Sang-ho is beroemd geworden met zijn uitzonderlijke zombiefilm ‘Train to Busan’. Maar sinds 2016 zijn zijn projecten middelmatig gebleven. ‘Revelations’ is daarop geen uitzondering.

De film, met een speelduur van 120 minuten, speelt zich af in een stad waar het voortdurend regent (niet België, maar wel een cliché). Drie personages staan centraal: een gepassioneerde en fanatieke predikant, een seksuele roofdier en een politieagente die wordt achtervolgd door haar verleden. Hun verhalen zijn nauw met elkaar verweven en de openbaringen botsen tot een uiteindelijke climax. De ontknoping is origineel, net als het scenario, maar zowel het einde als de rest van de film zijn allesbehalve meeslepend.

Schijnhorror

‘Revelations’ is een thriller die zich voordoet als horror, maar in werkelijkheid vooral psychologisch van aard is. Een film die nooit echt op gang komt, alsof hij vastzit in de startblokken. Tegelijkertijd legt hij religieuze ontsporingen en de grenzen van de mensheid bloot. Hij roept vragen op over onze neiging om ergens in te geloven, maar doet dat zonder al te veel subtiliteit.

‘Revelations’ is een degelijke thriller, maar zal geen blijvende indruk achterlaten als een mijlpaal binnen het genre. Nu te zien op Netflix.

Via Streamnews.be