Ontdek de teaser van ‘Duster’, de nieuwe HBO Max-serie van J.J. Abrams!

De dramaserie ‘Duster’, gecreëerd door Emmy-winnaar J.J. Abrams en showrunner LaToya Morgan, gaat op vrijdag 16 mei in première op HBO Max. Deze achtdelige serie, geproduceerd in samenwerking met Warner Bros. Television, zal wekelijks worden uitgezonden tot de ontknoping op 3 juli.

Gevestigd in het zuidwesten van de Verenigde Staten in de jaren ’70, volgt Duster het leven van een moedige vluchtautochauffeur die werkt voor een opkomend misdaadsyndicaat. Wat al gevaarlijk is, wordt ronduit roekeloos wanneer een vastberaden jonge agent in de stad arriveert, vastbesloten om zijn criminele familie neer te halen.

De cast van de serie bestaat uit Josh Holloway, Rachel Hilson, Keith David, Sydney Elisabeth, Greg Grunberg, Camille Guaty, Asivak Koostachin, Adriana Aluna Martinez en Benjamin Charles Watson.

De eerste twee afleveringen zijn geschreven door J.J. Abrams en LaToya Morgan en geregisseerd en geproduceerd door Steph Green. De uitvoerende producenten zijn J.J. Abrams en Rachel Rusch Rich voor Bad Robot en LaToya Morgan voor TinkerToy Productions, in samenwerking met Warner Bros. Television.

Duster is exclusief te zien op HBO Max vanaf vrijdag 16 mei.

Via Streamnews.be