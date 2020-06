Prins Laurent vraagt begrip voor zijn oudoom koning Leopold II. In een gesprek met de kranten van de groep Sudpresse zegt hij dat Leopold II veel heeft gedaan voor België en zelf nooit in Congo is geweest. Ook verschillende Vlaamse kranten hebben het interview opgepikt.

“U moet maar eens zien wat hij allemaal gedaan heeft voor België”, zegt prins Laurent in de kranten van Sudpresse. “En u moet weten dat er veel mensen voor hem werkten. Zij hebben echt misbruiken gepleegd. Het is niet zo dat Leopold II dat allemaal zelf gedaan heeft. Hij is nooit in Congo geweest. Ik zie dus absoluut niet in hoe hij de mensen daar zou laten lijden hebben. Het is belangrijk dat dat ook eens gezegd wordt.”

Voor prins Laurent is het wel een uitgemaakte zaak dat “blanken” in Afrika grote fouten gemaakt hebben. “Elke keer als ik een Afrikaanse chef of staatshoofd ontmoet, verontschuldig ik me voor het gedrag van de Europeanen ten tijde van de kolonies. Altijd doe ik dat”, aldus de prins, die betreurt dat de standbeelden van zijn oudoom gevandaliseerd worden.

Koninklijke sorry

In het programma ‘De Afspraak’ op Canvas kwam de optie van een koninklijke sorry voor de wandaden van Leopold II donderdag 11 juni aan bod. Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens zou de verjaardag van de onafhankelijkheid “inderdaad een mooi moment zijn” voor de Belgische overheid om de problematiek van ons koloniaal verleden te erkennen. Coens vindt dat koning Filip de “meest aangewezen persoon is” om daarover iets te zeggen. “Uiteindelijk is het de politiek die de verantwoordelijkheid draagt voor de uitspraken van de koning. Dus dat moet daar ook aangekaart worden”, aldus Coens.

