Viroloog Steven Van Gucht heeft tijdens de persconferentie rond het coronavirus aangegeven dat er de laatste week inderdaad een lichte stijging in het aantal nieuwe besmettingen was, maar dat is volgens hem niet verontrustend. “Het is wel belangrijk dat we dit goed blijven opvolgen”, klinkt het.

In de afgelopen 24 uur werden 108 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er 34 minder dan de dag voordien, maar wel nog steeds meer dan 100 per dag. Volgens Steven Van Gucht hoeven we ons daar niet te veel over zorgen te maken. “Het aantal nieuwe besmettingen lijkt de voorbije week gestabiliseerd te zijn. Wanneer we kijken naar het zevendaags gemiddelde, dan is dat gestegen met 1%, dus een heel lichte stijging, maar eigenlijk gaat het om een stabilisatie. We zitten gemiddeld genomen sinds begin juni aan 120 nieuwe besmettingen per dag”, legt hij uit. In het totaal raakten 59.819 Belgen besmet met het longvirus.

Er werden tevens 32 nieuwe coronapatiënten opgenomen, terwijl 45 mensen het ziekenhuis mochten verlaten. Momenteel liggen 477 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, onder wie 89 op intensieve zorgen (-10) en 46 beademd worden (-6).

Jammer genoeg stierven gisteren 10 mensen aan het coronavirus. De totale dodentol bedraagt nu 9.646.

Virus nog steeds aanwezig, maar het ergste is voorbij

Dit was voorlopig de laatste persconferentie rond het coronavirus. Van Gucht vat samen dat de trend dalend blijft en dat het ergste voorbij is. “We kunnen stellen dat de cijfers over het algemeen er nog gunstig uitzien. De meeste trends zijn dalend, zeker wanneer we naar de ziekenhuiscijfers kijken, dan zien we dat er voor het eerst sinds half maart minder dan 500 mensen in de ziekenhuizen liggen en ook minder dan 100 mensen op intensieve zorgen. Ook het aantal overlijdens neemt week na week merkelijk af.”

“We zien inderdaad dat er wel een stabilisatie is in het aantal nieuwe besmettingen. We vermoeden dat daar ook heel wat milde gevallen tussen zitten. We testen veel meer dan vroeger, we testen veel breder. Het is ook niet geheel onverwacht dat dit cijfer een beetje stabiliseert. We hebben meer contacten en verplaatsen ons meer. Voorlopig vertaalt zich dat niet in een verhoging van de ziekenhuiscijfers en dat is heel belangrijk. Ik ben daar op dit ogenblik ook niet erg verontrust over, maar het is wel belangrijk dat we dit goed blijven opvolgen. We moeten natuurlijk beseffen dat het virus nog altijd in ons land is, we moeten voorzichtig omspringen met onze nieuwe vrijheid. Let in de komende weken vooral op met langdurige, dichte contacten met vrienden, familie en collega’s, in uw vrije tijd op café. En binnenkort: reis voorzichtig”, besluit hij.

Het bericht Steven Van Gucht over hoog aantal besmettingen: “Niet geheel onverwacht” verscheen eerst op Metro.