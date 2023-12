Tips om je hond zindelijk te maken

Heb jij net een pup, dan wil je natuurlijk wel dat deze zo snel mogelijk zindelijk is. Helemaal wanneer je een grotere hond kiest, worden de plasjes natuurlijk steeds groter. Hoe fijn is het dan dat je hond niet alleen keurig aangeeft wanneer ze iets moeten, maar ook kunnen wachten totdat ze buiten op het gras staan? Omdat we toch zien dat veel mensen het lastig vinden hun hond zindelijk te maken en vaak wachten totdat het allemaal vanzelf gebeurt, hebben wij een aantal tips voor je. Wist je namelijk dat je relatief eenvoudig kunt zorgen dat jouw hond al binnen een paar weken niet meer binnen plast? Nu kan het natuurlijk wel een keer voorkomen, maar voor het grootste deel niet. Dus wil jij weten hoe jij ervoor zorgt dat je hond binnen de kortste keren zindelijk is? Let dan nu goed op!

Zorg voor een vast schema

Net als wij mensen baat hebben bij een vast schema, geldt dit voor honden natuurlijk ook! Wat hierbij belangrijk is, is dat je ervoor zorgt dat je hond niet alleen op vaste tijden uitlaat, maar ook op vaste momenten. Vooral wanneer ze nog klein zijn, is het zaak ze na ieder slaapje en ook speelmoment even een plasje te laten doen. In het begin zal dit vaak nog binnen zijn, op een trainingsmat, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat je met je hond naar buiten gaat. Je zult merken dat je hond hier na verloop van tijd aan gaat wennen en zich in sommige gevallen zelfs zelf al meldt bij je. Vooral honden zoals de mini doodle, die als extra intelligent te boek staan, hebben vaak al na een paar dagen door wat er precies gebeurt en wanneer ze naar buiten mogen.

Beloon positief gedrag

Positief gedrag belonen is niet alleen bij mensen, maar ook bij honden ontzettend effectief. Zorg er dus ook voor dat je tijdens het zindelijk maken iedere keer beloont met bijvoorbeeld een klein koekje, zodat ze dit associëren met elkaar. Je zult zien dat wanneer je dit doet, je hond een stuk sneller zindelijk is. Uiteraard is het wel een verschil op het moment dat je een berner senner zindelijk wilt maken of dat het gaat om een wat kleiner ras. Neem dus standaard een handje vol koekjes mee tijdens het wandelen. Zo kun je je hond bij alles wat ze goed doen direct belonen. Dit wordt ook wel het pavlov effect genoemd.

Neem rustig de tijd

Het zindelijk maken van een hond vergt geduld. Het is dus ook belangrijk dat je niet denkt dat het met een paar weken moet lukken. Zo kan het bij de ene hond net even wat langer duren dan bij de ander, ook wanneer het om hetzelfde ras gaat. Laat je dus niet gek maken door de mensen om je heen die dezelfde hond hebben of hebben gehad en zeggen dat hun viervoeter al met een week of twee volledig zindelijk was. Wat vooral belangrijk is, is dat je rustig de tijd neemt en consistent blijft in het uitlaten en belonen. Het zal dan een kwestie van tijd zijn voordat ook jouw hond netjes zijn behoefte buiten doet.