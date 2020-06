Zoom, het Chinese bedrijf bekend van z’n videoconferencingtechnologie, heeft toegegeven dat het de account van een groep prominente Chinese activisten, gevestigd in de VS, heeft afgesloten. Ze herdachten op het platform het bloedbad op het Tiananmenplein in Peking in 1989.

Zhou Fengsuo, stichter van ngo Humanitarian China uit de VS, organiseerde op 31 mei de herdenking op een betaalde Zoom-account die geassocieerd was met Humanitarian China, bericht Axios. Zhou was een studentenleider ten tijde van de protesten op het Tiananmenplein.

Er namen ongeveer 250 personen deel aan de herdenking, onder wie andere organisatoren van het protest en ouders van vermoorde actievoerders, aldus Axios, dat als eerste berichtte over de sluiting van de account. Na de herdenking, op 7 juni, was er op de account die geassocieerd was met Humanitarian China het bericht te lezen dat die afgesloten was.

“Willen zo weinig mogelijk ingrijpen”

“Net als elk internationaal bedrijf moeten we ons schikken naar de wetten die van toepassing zijn in de jurisdicties waar we actief zijn”, zegt een woordvoerder van Zoom in een reactie via e-mail. “Als er een meeting plaatsvindt in verschillende landen moeten de deelnemers in die landen zich schikken naar de lokale wetgeving. We proberen zo weinig mogelijk in te grijpen om waar nodig de lokale wetgeving te laten naleven. We herzien en verbeteren onze procedures voortdurend.”

Zoom zei woensdagmiddag dat het het account in de VS weer geactiveerd heeft. Humanitarian China kon niet onmiddellijk voor een reactie bereikt worden.

