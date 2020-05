Dat genoeg water drinken belangrijk is, weten we allemaal. Het is onontbeerlijk voor onze gezondheid, want het houdt onze lichaamstemperatuur op peil en onze gewrichten gesmeerd en zorgt ervoor dat voedingsstoffen in de juiste lichaamscellen terechtkomen. Ook voor onze huid doet de vloeistof wonderen, want het maakt die voldoende vochtig, waardoor ze glanst. Dan rest enkel nog de vraag: hoeveel water moet je dagelijks drinken?

Als we onvoldoende water drinken, zullen we daarvan de gevolgen merken. Zelfs als we lichtjes uitgedroogd zijn, kunnen we misselijk worden, onze eetlust verliezen en soms zelfs geen simpele fysieke inspanningen meer leveren. Hoeveel vloeistof je per dag moet binnenkrijgen, hangt volgens het Institute of Medicine af van je geslacht. Voor een vrouw bedraagt dat 2,7 liter, terwijl dat voor een man 3,7 liter is. Dat lijkt veel, maar die aanbeveling gaat over het totale aantal vloeistoffen dat je dagelijks moet consumeren en bevat dus ook waterrijk eten, zoals groeten en fruit. Als je etenswaren buiten beschouwing laat, komt het neer op 9 glazen water voor vrouwen en 12 glazen voor mannen.

Melissa Majumdar, woordvoerster van de Amerikaanse Academy of Nutrition and Dietetics, stelt wel dat het om een algemene richtlijn gaat. Daarom moeten ook andere factoren in rekening gebracht worden, zoals de mate van fysieke activiteit, de lichaamsbouw en zelfs het klimaat van het land waar je woont. Als je vaak gaat lopen, heb je natuurlijk meer vloeistoffen nodig, omdat je daarbij veel zweet verliest. Daarnaast hebben atletisch gebouwde mensen meer water nodig voor hun spiercellen. In warme landen, ten slotte, moeten inwoners logischerwijze meer drinken. Toch is het eveneens niet goed om de dagelijkse hoeveelheid te overschrijden. Topsporters die te veel water binnenkrijgen zonder elektrolyten kunnen namelijk te lage natriumniveau’s ontwikkelen met spierkrampen en concentratiestoornissen tot gevolg.

Welk water?

Het is ongetwijfeld nog altijd het beste om puur water te drinken van de kraan of de gebottelde variant. Als je de neutrale smaak op den duur beu wordt, zijn er gelukkig ook andere alternatieven. Spuitwater, melk, thee en koffie zijn eveneens goed om je dagelijkse vloeistofvoorraad aan te vullen, maar grijp zeker niet te vaak naar alcohol, want dat droogt je juist uit. Als je vindt dat je genoeg gedronken hebt, kan je waterrijke vruchten eten, zoals watermeloenen, appelsienen, appels en druiven. Qua groenten consumeer je het best komkommer, sla, selder en kolen.

Tips om meer water te drinken

Soms kan het moeilijk zijn om dagelijks de juiste hoeveelheid water binnen te krijgen, maar met deze tips kom je dichter bij het streefdoel. Drink uit een klein flesje en vul dit steeds bij, want dat is sneller leeg en moedigt je aan om verder te blijven drinken, terwijl een grote fles kan afschrikken. Zet dat flesje thuis voor je neus, waardoor je het niet kan vergeten en neem het overal mee als je je woning verlaat, zodat je ook onderweg je vloeistoflevel op peil houdt. Drink bij elke maaltijd een glas water, dan heb je toch al zeker drie keer per dag een goede portie binnen. Is het vooral de flauwe smaak van water die je tegenhoudt, voeg dan je favoriete vruchten of kruiden toe om het te pimpen. Denk hierbij niet enkel aan citroenen, want frambozen, aardbeien en munt zijn eveneens mogelijk.

