Voel je je de laatste tijd wat somber door wat er door de coronacrisis allemaal in de wereld gebeurt of wil je de monday blues bestrijden? Geen nood, als je een neerslachtige bui voelt opkomen, open je gewoon Instagram, Twitter of Facebook waar de vele foto’s van honden je in een mum van tijd zullen opvrolijken. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat dit ons welzijn vergroot.

Door de coronacrisis voelen we ons soms allemaal wat bedrukt of gestresseerd. Als de negatieve gedachten het blijven overnemen, kan je online afleiding zoeken. Wat blijkt? Dat doe je best door foto’s van honden te bekijken. Dat ontdekte Jennifer Golbeck, Amerikaanse professor in de computerwetenschappen aan de University of Maryland. Er namen 1.880 proefpersonen deel aan haar studie, die een enquête moesten invullen om hun welzijn te meten. De vragenlijst ging steeds over de stemming en bevatte twaalf stellingen zoals ‘Ik voel me ontspannen/veilig/tevreden’, waaraan een score van 1 (helemaal niet) tot 5 (helemaal) moest toegekend worden.

Daarna vond er ook een experiment plaats, waarbij Golbeck de deelnemers in drie groepen verdeelde. De eerste groep werd voor vijf minuten blootgesteld aan schattige foto’s van honden, de tweede aan populaire en grappige tweets, en de derde aan Twitterberichten van de Amerikaanse president Donald Trump. Nadien vulden ze de enquête opnieuw in en de activiteiten hadden wel degelijk invloed op hun welzijn.

Dogs good, Trump bad

De titel van Golbecks studie, ‘Dogs Good, Trump Bad: The Impact of Social Media Content on Sense of Well-Being’ verraadt wat we allemaal al wisten. De proefpersonen die Trumps tweets hadden gelezen scoorden daarna slechter op welzijn, ongeacht of ze voor- of tegenstander waren. Of je nu een supporter bent van de Amerikaanse president of niet, zijn berichten zijn vaak negatief getint en zullen je hoe dan ook boos maken, want je neemt zijn woede over. De deelnemers die vijf minuten gekeken hadden naar foto’s van honden of grappige tweets waren wel kalmer en gelukkiger, en vooral bij de eerste groep was er een boost van het welzijn. Golbeck stelt daardoor dat schattige zaken toch zeker op korte termijn onze mentale gezondheid kunnen verbeteren.

If I were a Senator or Congressman, the first person I would call to testify about the biggest political crime and scandal in the history of the USA, by FAR, is former President Obama. He knew EVERYTHING. Do it @LindseyGrahamSC, just do it. No more Mr. Nice Guy. No more talk! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2020

De leukste honden op sociale media

Golbecks studie geeft ons dus een goed excuus om wat langer door sociale media te scrollen, want die worden overspoeld door populaire en schattige viervoeters. Als je wat positiviteit zoekt om jezelf op te vrolijken, kan je op Instagram terecht op de volgende leuke hondenaccounts: Jiffppom, Marutaro, Loki en Mayapolarbear.

Meer een Twitterfan? Bij WeRateDogs en CuteEmergency vind je zeker je gading, want beide accounts spitsen zich toe op allerlei hondenrassen.

Nog steeds niet voldaan? Ook op Facebook zijn er genoeg foto’s van honden te vinden als je zoekt op Pomeranian Dogs, Dunder en Doug The Pug. Veel kijkplezier!

Het bericht Voel je je somber? Kijk dan naar foto’s van honden verscheen eerst op Metro.