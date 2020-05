In de Schotse stad Glasgow verschijnt er steeds meer coronagraffiti om het straatbeeld, dat er tegenwoordig verlaten bijligt, op te vrolijken. Verschillende straatkunstenaars hebben de gebouwen in het lege stadscentrum al een likje verf gegeven om de inwoners moed in te spreken en als eerbetoon aan de gezondheidszorg. De mysterieuze kunstenaar The Rebel Bear, die ondertussen bekend staat als de Schotse Banksy, legde aan de BBC uit hoe hij te werk gaat.

Zodra de lockdown in Glasgow werd ingesteld op 23 maart, trokken kunstenaars in Schotland ’s nachts de straten op om coronagraffiti op de muren te spuiten, die de inwoners een hart onder de riem steekt. BBC sprak met één van hen, The Rebel Bear, hoewel hij anoniem wilde blijven omdat graffiti nog steeds een illegale praktijk is. Zijn voornaamste doel is om mensen te doen nadenken en een glimlach bij hen te ontlokken. Stilaan wordt hij beroemd, want zijn werken worden wereldwijd opgepikt in nieuwsmedia en op websites, waardoor hij nu ook bekend staat als de Schotse Banksy. Hij vindt die vergelijking een hele eer, omdat de Britse graffitikunstenaar een inspiratiebron voor hem is, maar wil zijn eigen pad bewandelen.

Hoopgevende graffiti

Het werk van The Rebel Bear was eerst zoals dat van Banksy vooral maatschappijkritisch getint. Zo doopte hij de Amerikaanse stad New York ‘The Rotting Apple’ en tekende hij belangrijke politieke leiders, zoals de Britse premier Boris Johnson, het Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Jong-Un en de Amerikaanse president Donald Trump, als kinderen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door the rebel bear (@the.rebel.bear) op 20 Feb 2020 om 10:39 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door the rebel bear (@the.rebel.bear) op 21 Aug 2019 om 11:52 (PDT)

Tegenwoordig dient hij met zijn coronagraffiti een nobeler doel, want hij wil inzetten op hoop. Zijn eerste kunstwerk was meteen een echte blikvanger. Daarop is te zien hoe een man en een vrouw hun mondmaskers even laten zakken om elkaar te kussen. Hiermee brengt The Rebel Bear de boodschap dat liefde en genegenheid nog steeds aanwezig zijn ondanks de coronacrisis en dat ze elkaar zeker niet hoeven uitsluiten. Daarnaast verbeeldt het werk naar eigen zeggen ook de spanning tussen liefde en angst die momenteel heel erg onder de bevolking leeft, want het toont “the tightrope between fear and love that many of us are walking at the moment.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door the rebel bear (@the.rebel.bear) op 18 Mrt 2020 om 11:28 (PDT)

Ook het verplegend personeel wordt door de Schot in de schijnwerpers gezet. Om de collectieve dankbaarheid van de bevolking voor de gezondheidszorg uit te dragen, tekende The Rebel Bear een verpleegster met handschoenen en mondmasker die een hartje vormt met haar vingers. Andere graffitikunstenaars volgen zijn voorbeeld en danken hen letterlijk met boodschappen in kleurrijke letters, zoals “Thank you NHS”, wat staat voor National Health Service.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door the rebel bear (@the.rebel.bear) op 5 Mei 2020 om 12:15 (PDT)

Wie nog niet verzadigd is en meer werken van The Rebel Bear wil zien, kan terecht op zijn Instagrampagina.

Het bericht IN BEELD. Hoopgevende coronagraffiti siert de Schotse straten in Glasgow verscheen eerst op Metro.