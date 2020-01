Wie in een gezonde omgeving wilt slapen, moet één keer per week zijn bed verschonen. Dat is helaas de harde slaapkamerrealiteit. Ons bed is een broeihaard van bacteriën die maar al te graag aan je komen knibbelen. Een goede nachtrust begint dus met een fris opgemaakt bed.

Per jaar produceert de gemiddelde mens zo’n 80 liter zweet in bed. Wanneer het warm en vochtig is, vloeien daar zweetschimmels uit. Die schimmels en bacteriën zijn niet alleen afkomstig van je zweet, maar ook van huidcellen, make-upresten en andere cosmetische restjes zoals bodylotion. Pas ook op als je ziek bent. Zelfs de kleinste infectie kan je bed al besmetten.

Daarom is het belangrijk om je lakens wekelijks te verschonen. Om de hygiëne in de slaapkamer op pijl te houden, deelt Sleeplife nog enkele andere tips.

1. Verschoon je bed één keer per week

De meeste mensen wassen hun lakens in de zomer vaker dan in de winter. Logisch, omdat je dan doorgaans meer zweet door de hogere temperaturen ’s nachts. In de winter beperkt het verschonen zich bij veel gezinnen tot één keer in de maand. Niet goed voor de hygiëne, laat staan voor je gezondheid. Zeker voor mensen die aan astma of aan een allergie lijden. Maar zelfs als je geen allergie hebt, kunnen vuile lakens ertoe leiden dat je vaker niest. Wil je een gezond slaapklimaat creëren, dan verschoon je je bed best één keer per week.

2. Vergeet de andere delen van je bed niet

Vergeet ook zeker niet je matras, dekbed en hoofdkussen(s) tijdig te reinigen. Dat hoeft niet zo vaak als je lakens, maar wel genoeg om optimale hygiëne te verzekeren. Is het al even geleden dat jouw dekbed grondig onder handen werd genomen? Dan is het verstandig om een professionele donsreiniging te laten uitvoeren. In het geval van een huisstofmijtallergie is een behandeling met probiotica aan te raden. Om de goede staat van je matras en kussens optimaal te behouden, raden we aan om een matras- en kussenbeschermer te gebruiken. De levensduur van je matras kan je trouwens aanzienlijk verlengen door je matras goed te onderhouden.

3. Huisdieren horen niet in bed

Word je ook zo rustig van de warmte en ademhaling van je huisdier in bed? We begrijpen je echt wel, maar huisdieren horen eigenlijk niet in bed. Ze hebben een eigen plekje op de vloer of in een mand nodig om te slapen. Als ze in bed liggen, stijgt meteen het risico op wormen en vlooien. En bovendien vormen ze een verzamelplek voor allerlei ziektes.

4. Eet niet in bed

Word je graag verrast met ontbijt op bed of knabbel je graag eens een chipje terwijl je tv-kijkt? De etensrestjes zijn een lekkernij voor kleine ettertjes, zoals mieren, bedwantsen of luizen, en dus kom je beter uit bed om te eten.

5. Probeer de burritomethode

Om je het geworstel wanneer je je bed opmaakt te besparen, laten we je graag kennismaken met de ‘burrito-methode’. Een techniek waarbij je je dekbed als het ware in je dekbedovertrek rolt.

Zo gaat het in z’n werk:

1. Keer je dekbedovertrek binnenstebuiten en leg hem op je matras met de opening aan het voeteneinde van je bed.

2. Leg je dekbed er bovenop en maak de hoeken van je dekbed vast aan de hoeken van je dekbedovertrek, bijvoorbeeld met wasknijpers of veiligheidsspelden.

3. Ga aan het hoofdeinde staan en rol je dekbed en dekbedovertrek stevig op (als een burrito) tot aan het voeteneinde.

4. Neem de opening van je dekbedovertrek beet en trek het over de volledige rol. Nu zie je de buitenkant van je dekbedovertrek.

5. Rol tot slot terug uit richting het hoofdeinde en klaar is kees: je dekbed zit helemaal perfect in een kersvers jasje.

Dankzij deze effectieve en snelle methode vervang je je beddengoed in een handomdraai. Nog een voordeel van de ‘burrito-techniek’: je kan het perfect in je eentje. Wachten tot je partner thuis is, is dus helemaal niet nodig.

