Wie houdt er nu niet van een spannende horrorfilm? Lekker onder een fleecedekentje met een emmer popcorn op de schoot die bij de eerste schreeuw door de lucht vliegt. Griezelfanaten voelen zich voortaan ook thuis in de bordspelwereld. Greenville 1989 van de Franse uitgever Sorry We Are French neemt je mee op een reis waarvan de haren in je nek recht overeind gaan staan.

Eigenlijk gebeurt er nooit iets in het stadje Greenville. Jij en je vrienden kijken samen naar VHS-tapes en hangen wat rond. Vanavond is jullie vaste bowlingavond, maar plots begint de wereld rond jullie heen te veranderen.

Spelinhoud

Greenville 1989 is een doos van Pandora die alle nachtmerries bevat die je je maar kan bedenken. Met een centraal speelveld, 84 horrorkaarten, 6 personage- en objecttokens en een gidsfiche ben je klaar om er een huiveringwekkende avond van te maken.

Nergens is het veilig

Bij dit spel is de hoofdrol weggelegd voor het spannende verhaal. Alle spelers starten met hun personage in het midden van het centrale spelbord. Daarna worden ze overgeleverd aan de gruwels van hun eigen verbeelding. Iedereen trekt om de beurt een horrorkaart. Bij de eerste ronde krijgt de speler die het recentst een horrorfilm zag de gidsfiche.

Het spel verloopt in 4 fases: de verhaal-, gids-, overleg- en controlefase. Bij de eerste fase moet iedere speler (behalve de gids) zijn horrorkaart zo gedetailleerd mogelijk beschrijven. Leef je gerust in en laat de anderen horen hoe jouw personage zich in de situatie op de horrorkaart voelt en wat zijn intenties zijn. Ga je de confrontatie aan of kies je het veilige hazenpad?

Zodra iedereen zijn kaart beschreven heeft, draait de gids voor de volgende fase een aantal horrorkaarten om. Nu moet hij, zonder dat de anderen het zien, raden wie welke kaart aan zijn horror-avontuur zou willen toevoegen. In de derde fase kiezen de spelers, uiteraard zonder dat de gids het hoort of ziet, wie welke kaart neemt. Als iedereen een keuze gemaakt heeft, start de controlefase.

In de laatste fase ontdek je of de gids de keuzes van de rest van het gezelschap goed kon voorspellen. Als de keuze van de gids matcht met die van de speler, krijgt die de kaart voor de volgende ronde. Komen de keuzes niet overeen, dan gaat de kaart terug in het deck en verplaats je de personagefiche van die speler één vak verder op het centrale speelveld. Je wint het spel als iedereen 4 horrorkaarten kan bemachtigen, maar met iedere foute gok kom je een stap dichter om voor eeuwig in een wereld van duisternis opgeslokt te worden.

Ons verdict

Horrorfans zullen de vele verwijzingen in het artwork van David Sitbon zeker weten te appreciëren. Een rode ballon die wegvliegt in de achtergrond, een gigantische marshmallowman die in de verte rond stampt of dat TV-scherm waar iemand uitkruipt? De subtiele hints naar de grote klassiekers geven het spel een extra dimensie.

Wie graag een griezelig verhaal vertelt zorgt er met dit spel zeker voor dat alle medespelers ‘s avonds eerst nog een aflevering van Spongebob moeten bekijken voordat ze naar bed durven te gaan. Greenville 1989 is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de website.