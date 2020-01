In de lijst der machtigste landen staan voor de geïnformeerde Belg waarschijnlijk weinig verrassingen. De Verenigde Staten, Rusland en China in de top drie? Check. Wist dat je echter ook onze noorderburen in de top 25 pronken?

De lijst houdt rekening met politieke, militaire, economische en culturele macht en komt voort uit de ondervraging van 21.000 mensen in 80 landen door US News and World Report. De redenen voor een plaats in de lijst zijn heel verschillend. Zo staat Egypte erin vanwege de strategische handelspositie tussen Azië en Europa, Noorwegen vanwege de olie- en gasvoorraden en maritieme traditie en Nederland vanwege de strategische ligging aan zee met rivieren die voor verbinding zorgen met het achterland.

Dit is de volledige top 25:

Verenigde Staten Rusland China Duitsland Verenigd Koninkrijk Frankrijk Japan Israël Zuid-Korea Saoedi-Arabië Verenigde Arabische Emiraten Canada Zwitserland India Australië Turkije Italië Qatar Spanje Zweden Nederland Singapore Noorwegen Brazilië Egypte

