Zo maak je het wat spannender in de slaapkamer

Je wilt natuurlijk de tijd van je leven beleven met je partner, maar na verloop van tijd is een beetje sleur onvermijdelijk. Merk je dat je zin hebt om echt weer moeite voor elkaar te doen en ben je op zoek naar manieren om die oude spanning weer terug te krijgen? Hier vind je praktische tips om het weer net wat levendiger te maken in de slaapkamer.

Verleid je partner gedurende de dag

Plezier in de slaapkamer draait niet alleen om wat er daadwerkelijk in de slaapkamer gebeurt. Soms is het juist de opbouwende spanning die voor het meeste plezier zorgt. Wees dus niet bang om je partner gedurende de dag een beetje te plagen. Trek je spannendste kleding aan, flirt met elkaar of raak elkaar af en toe een keer aan. Een andere manier om de juiste sfeer te creëren is met geuren. Draag bijvoorbeeld een feromonen parfum. Dit is een parfum dat jouw natuurlijke geur benadrukt. Dat werkt onbewust lustopwekkend bij je partner en zorgt ervoor dat er genoeg spanning in de lucht hangt voor een leuke avond.

Wees niet bang om speeltjes te gebruiken

Speeltjes zijn echt niet alleen bedoeld om in je eentje te gebruiken. Sterker nog: ze zorgen ervoor dat je twee keer zo veel plezier hebt met elkaar. Er zijn verschillende speeltjes die voor net wat meer afwisseling en spanning in de slaapkamer zorgen. Zo is het zelfs mogelijk om een speeltje te kopen dat zowel hem als haar stimuleert, tegelijkertijd. Wil je het juist buiten de slaapkamer spannend houden? Zoek dan eens naar speeltjes die op afstand te besturen te zijn. Zo kun je de hele dag met elkaar bezig zijn, ook op afstand. Dat zorgt vast voor een spetterende finale wanneer jullie elkaar weer zien. Ga samen shoppen om alvast in de stemming te komen.

Verwen elkaar met massages

Hoe fijn is het om iets voor je partner te kunnen doen? Een goede manier om de toon te zetten voor jullie avond in de slaapkamer is door te beginnen met massages. Gebruik een erotische massage olie met een lekkere geur en verwen elkaar van top tot teen. Dat kan beginnen als een onschuldige massage die lekker ontspannen werkt, maar je kunt natuurlijk steeds meer aandacht besteden aan elkaars intieme zones. Wedden dat dan de toon gezet wordt voor een avondje plezier?

Vul samen een vragenlijst in

Oké, van een vragenlijst invullen krijg je het niet warm. Toch kan dit je helpen om het uiteindelijk een stuk leuker met elkaar te krijgen. Er zijn allerlei vragenlijsten die gaan over wat je wel of niet zou willen proberen in de slaapkamer. Vul allebei deze lijst in en ontdek welke nieuwe dingen jullie allebei wel zouden willen. Dit is een makkelijke manier om de deur te openen naar nieuwe ervaringen, waarbij je misschien wel op ideeën komt die je zelf nooit gehad zou hebben.

Je onderneemt vast genoeg met je partner, maar wanneer was de laatste keer dat jullie écht op date met elkaar gingen? Van tevoren trek je je mooiste outfit aan, je besteedt aandacht aan je haar, doet een verleidelijk luchtje op en voelt je op je best. Samen gaan jullie naar een luxe restaurant of juist lekker dansen. Het zijn deze avonden die in het begin van jullie relatie voor de spanning en vlinders zorgden. Breng dat gevoel weer terug door weer op dezelfde manier moeite voor elkaar te doen. Dat komt jullie tijd in de slaapkamer ten goede.

Foto: Shutterstock