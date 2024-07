Met de fatbike naar je werk? Draag dan comfortabele kleding

Ga jij iedere dag lekker op de fiets naar je werk, dan weet je natuurlijk als geen ander hoe belangrijk het is om rekening te houden met de kleding die je draagt. Dit geldt niet alleen op een elektrisch of normale fiets, maar ook wanneer je met een elektrische fatbike naar het werk gaat. Hoewel we toch vaak zien dat met name vrouwen het vaak lastig vinden om de juiste kleding te dragen en dus ook regelmatig druk bezig zijn hun jurk of rok goed te houden tijdens het fietsen, is het goed om een aantal handige tips met je te delen. Met deze tips kun je namelijk zonder je zorgen te hoeven maken over of iemand iets kan zien, gewoon met de fatbike naar je werk.

Let op de temperatuur

Wanneer je iedere dag op de fiets naar je werk gaat, dan is het wel belangrijk dat je ook kleding draagt die niet alleen fijn zit, maar ook warm is. Helemaal tijdens de herfst- en wintermaanden is het ideaal om je in laagjes aan te kleden, zodat je gemakkelijk iets aan- en uit kunt doen. Vooral in een land als Nederland, is de kans op regen aanzienlijk.. Het is daarom dus wel handig dat je op ieder gewenst moment kunt omkleden. Daarnaast is het ook aan te raden om te zorgen voor kleding die goed ventileren. Dus ga je een elektrische fatbike kopen om lekker mee naar je werk te gaan, dan is het wel belangrijk dat je niet helemaal bezweet op je werk aankomt.

Comfort

We hebben het al even genoemd, maar comfort is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Draag comfortabele schoenen met een goede grip. Je voeten zullen veel contact maken met de pedalen, dus het is belangrijk dat je schoenen hebt die comfortabel zitten en goed passen. Kies kleding die gemaakt is van ademende materialen. Zo voorkom je dat je te warm wordt tijdens het fietsen. Draag kleding met voldoende bewegingsvrijheid. Je moet je vrij kunnen bewegen op de fiets zonder dat je kleding knelt of trekt. Let daarbij wel goed op dat je rekening houdt met bijvoorbeeld de richtlijnen op je werk. Een broek van travelstof is ideaal, maar een hoodie is natuurlijk niet altijd even gepast. Wanneer je dus de Engwe M20 kopen gaat, is het ook handig om direct goed na te denken over de kleding die je draagt.

Veiligheid