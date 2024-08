Dokter beweert dat je aan DIT lichaamsdeel kan zien of een man al dan niet groot geschapen is

Volgens een Amerikaanse dokter kan je aan een bepaald lichaamsdeel bij een man zien of hij een kleine of grote jongeheer heeft. Dat blijkt althans uit een onderzoek.

Er wordt weleens gezegd dat wanneer een man grote handen en voeten heeft, hij wellicht ook over stevig gereedschap beschikt. De Amerikaanse uroloog Rena Malik vertelt in de podcast ‘Diary of a CEO’ echter dat uit onderzoek is gebleken dat veeleer de lengte van de neus iets kan prijsgeven. “Er is één onderzoek gedaan bij Japanse mannen. Daaruit bleek dat er een correlatie is tussen de neuslengte en de lengte van de penis, in tegenstelling tot de hand- of voetlengte”, klinkt het.

Hilariteit

Het filmpje werd al meer dan 100.000 keer bekeken en zorgt voor heel wat hilarische reacties. “Oké, ik ga een neuspomp kopen”, “Mijn neus fotoshoppen in 3, 2, 1…”, en “Heel trots op mijn gigantische neus”, klinkt het onder meer.

Je kan het bewuste fragment hieronder bekijken vanaf 7:15.

Foto: Shutterstock