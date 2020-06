De examens zijn ondertussen in de meeste scholen van start gegaan en dat zorgt, zeker in deze coronatijden, voor heel wat stress bij studenten. Daardoor beginnen ze vaak overmatig te piekeren en dat is nefast voor goede studieresultaten. De KU Leuven verzamelde enkele nuttige tips om beter te leren omgaan met al die stress. Een goed gesprek kan alvast helpen.

De meeste studenten zijn nu druk aan het blokken, want de examens zijn begonnen. Stress en overpeinzingen zijn dan ook voor velen een automatisch gevolg waardoor het lijkt alsof we alles onder controle hebben, maar dat is niet zo. Volgens de KU Leuven is die controle alleen een illusie, want het maakt je angstig en je verliest er veel energie door. De kans is dus klein dat je goede oplossingen zal vinden als je veel piekert. Daarom geeft de universiteit enkele tips om beter te leren omgaan met piekeren.

Praat met je omgeving en schrijf je gedacht op

Gelukkig kan je wel leren om beter met die negatieve gevoelens om te gaan. Daarom is het belangrijk om eerst na te gaan waarover je piekert en vanwaar die gedachten komen. Door deze bewustwording zal je beter begrijpen wat er zich in je hoofd allemaal afspeelt. Als je maar over één specifieke gedachte blijft piekeren, kan het helpen om erover te praten met je omgeving. Na dat gesprek zal je je hersenspinsels beter kunnen ordenen en kan je ze ook in een ander perspectief plaatsen.

Als je even niemand hebt om mee te praten, is het een goed idee om je gedachten neer te pennen. Het lijkt banaal, maar op die manier schrijf je die opwellingen even neer waardoor je opnieuw meer plaats in je hoofd zal hebben. Het lucht sowieso op en je zal de dingen helderder kunnen zien.

Stel altijd hoe-vragen

Onmiddellijk proberen te stoppen met piekeren zou niet slim zijn, want we doen het allemaal wel eens. Maar in plaats van je continu over dezelfde dingen op te winden, is het beter om te kijken hoe de situatie of het probleem in elkaar zit. Waarom-vragen helpen daar niet bij, maar hoe-vragen zijn een goede hulpmiddel. Het gaat er niet om waarom je met een bepaald probleem zit, maar wel hoe je dat het best kan oplossen. En als je onzekerheden hebt, is het belangrijk om je te informeren bij je familie, vrienden of je docenten.

