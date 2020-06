Een app die al meer dan 100 miljoen keer gedownload werd op Android-smartphones zaait ongerustheid bij experts. Ze waarschuwen dat de app ongebruikelijk veel informatie verzamelt van de gebruiker en spyware bevat.

Het gaat om de videobewerkingsapp ‘VivaVideo’ die in de Play Store al meer dan 100 miljoen keer gedownload werd en 11 miljoen reviews kreeg met een gemiddelde score van 4,5 op 5. Experts van cybersecuritybedrijf VPNPro beweren dat de app gevaarlijk is omdat ze toestemming vragen over te veel zaken. “Zo vragen ze toestemming om bestanden te lezen of te schrijven naar externe harde schijven én willen ze je exacte gps-locatie kennen. Dat laatste is absoluut niet nodig voor een app om video’s mee te bewerken”, vertelt Jan Youngren in The Mirror.

Bankgegevens verzamelen

De app werd ontwikkeld door QuVideo, het bedrijf achter vijf andere apps die om gelijkaardige toestemmingen vragen. Zo zou ook VidStatus, een app om video’s mee te maken, om onnodig veel machtigingen vragen. “De app vraagt toestemming voor 9 gevaarlijke zaken, zoals gps-locatie, contacten en logboek van gemaakte telefoongesprekken. Microsoft beschouwde de bewuste app eerder al als malware met een Trojaans paard. Dergelijke virussen kunnen bankgegevens verzamelen”, klinkt het.

Youngren roept gebruikers van beide apps dan ook op om hen zo snel mogelijk te verwijderen.

