Gezelschapsspellen zijn de ideale manier om een avond met je lief of vrienden door te brengen. Voor je het weet ben je talloze partijtjes en uren verder. Zeker tijdens de lockdown hebben de spelletjes hun nut bewezen. Maar helaas zit er ook een duister kantje aan gezelschapsspellen: ze zouden weleens het einde van je relatie kunnen betekenen.

Iedereen die zich ooit heeft gewaagd aan een potje Monopoly, weet dat zo’n spel tot grote discussies kan leiden. Er wordt vals gespeeld, niet iedereen speelt met dezelfde regels en er zijn nu eenmaal veel slechte verliezers. Op zich niets om je zorgen over te maken, ware het niet dat de consequenties enorm kunnen zijn.

Op eigen risico

Het Britse OnBuy.com ondervroeg 1.200 fervente gezelschapsspelers over hun ervaringen met een resem populaire gezelschapsspelletjes. Uit de resultaten blijkt dat een spelletje spelen met je wederhelft niet zonder gevaar is. Maar liefst 35% van de ondervraagden gaf namelijk aan dat hun relatie ooit in het gedrang is gekomen naar aanleiding van een gezelschapsspel. Bovendien gaf 27% toe ooit met opzet verloren te hebben om een ruzie uit de weg te gaan. Geen goed nieuws dus, maar wil je rampscenario’s vermijden, dan volstaat het om enkele specifieke spellen links te laten liggen. Het ene gezelschapsspel is duidelijk het andere niet. Wil je liever niet dat je gezellige avond eindigt in een relatiebreuk, dan vermijd je alvast beter Cluedo, Monopoly en Scrabble. Een gewaarschuwd mens…

Top tien gevaarlijkste gezelschapsspellen

Cluedo Monopoly Scrabble Articulate Trivial Pursuit Risk Taboo Diplomacy Schaak Kolonisten van Catan

