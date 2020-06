Wanneer heb jij voor het laatst nog eens een wandeling gemaakt? Hopelijk is dat niet te lang geleden, want het is zowel voor de lichamelijke als de geestelijke gezondheid een goede inspanning. Je wordt er niet alleen creatiever en productiever van, maar het verlaagt ook je stressniveau en het geeft je zelfvertrouwen een boost.

In deze coronatijden zie je buiten veel meer mensen een wandeling maken. Dat is heel goed, want wandelen is positief voor hart- en bloedvaten, het vermindert het risico op diabetes en je valt er zelfs van af. Deze redenen zouden je op zich al moeten overtuigen om meteen je schoenen aan te trekken, maar voor alle twijfelaars zetten we ook de voordelen voor de geestelijke gezondheid even op een rijtje.

Een beter humeur, meer zelfvertrouwen en enthousiasme

Werknemers die drie keer per week tijdens de lunchpauze wandelen, zijn nadien veel enthousiaster en ze voelen zich meer ontspannen. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is in het Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. De wandelaars kregen hun werk veel beter en efficiënter gedaan op de dagen dat ze hun stapschoenen aantrokken in vergelijking met de dagen dat ze achter hun bureau bleven zitten. “Door te wandelen kom je tot andere inzichten”, zegt wandelcoach Paulien de Jong op het onlineplatform Elle. “Wandelen stimuleert de linker- en de rechterhersenhelft en zorgt dat het denken in balans komt met het voelen.”

via GIPHY

Daarnaast blijkt uit een onderzoek van Iowa State University dat stappen goed is voor je humeur. Je krijgt er meer energie van en je zal je ook veel meer betrokken voelen met alles wat er rondom jou gebeurt. Je zelfvertrouwen zal trouwens bovendien een boost krijgen, ook al heb je misschien maar heel even tijd om een luchtje te gaan scheppen. Op korte termijn ervaar je voldoening en op lange termijn krijg je een goed gevoel over je lichaam.

Creatiever en minder stress

Van wandelen word je, volgens een studie van de Stanford University, creatiever. De onderzoekers vergeleken de resultaten van de stappers met mensen die aan een bureau zaten. De creativiteit van de wandelaars steeg met 60% in vergelijking met degenen die niets deden. Dat is dus de moeite!

Bovendien heb je na een wandeling minder stress en dat blijkt uit een Japans onderzoek waarbij ze 74 jonge mannelijke deelnemers een kwartier lieten wandelen in zowel een landelijke als een stedelijke omgeving. Na die tocht werd hun speeksel verzameld met een positief resultaat voor het stressniveau van de stappers in het bos in vergelijking met de stedelingen. En nu, en avant marche!

Het bericht Zo doet wandelen wonderen voor je mentale gezondheid verscheen eerst op Metro.