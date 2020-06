De coronacrisis is allesbehalve een lachertje. Toch ziet Mario De Koninck, die jullie beter kennen als Metro-cartoonist AaaRGh, er de humor van in. Opgesloten in zijn kot schetste hij de hele pandemie bij elkaar. Die verzameling cartoons heeft hij nu gebundeld in een boek: ‘CORONA’. «Ik lach met alles, maar niet met de slachtoffers.»

Hoe heb je de lockdown beleefd?

Mario De Koninck: «Als cartoonist vielen mijn opdrachten voor kranten en een twintigtal optredens in scholen en bedrijven weg. Dat was heel jammer, maar ik ben het wel gewoon om lang thuis te zitten. Mijn vrouw werkt ook thuis, dus eigenlijk leven wij al 18 jaar in lockdown. Met als enige verschil dat onze twee dochters er nu ook rondcrosten.» (lacht)

Hoe ben je op het idee gekomen een cartoonbundel over corona uit te brengen?

«Uit verveling ben ik cartoons blijven tekenen. Ik volg de actualiteit op de voet, en aangezien het al corona is dat de klok slaat, was mijn onderwerp snel gekozen. Ik deelde drie cartoons per dag op mijn Facebookpagina en ik merkte dat die wel in de smaak vielen bij mijn volgers. Na een tijdje had ik genoeg materiaal voor een cartoonbundel, van de eerste besmetting in België tot het geklungel met de mondmaskers en de versoepeling van de maatregelen. Omdat ik niet met een overschot aan boeken wou zitten, polste ik eerst op Facebook naar wie interesse had. Ik had minstens 200 lezers nodig, maar ‘CORONA’ is ondertussen al 500 keer besteld. Ik had niet verwacht dat er zoveel belangstelling zou zijn, want de coronacrisis is toch een gevoelig thema.»

Is humor dan wel gepast?

«Ik maak steeds grappen met respect voor mensen. Ik zou nooit met de slachtoffers lachen. De focus ligt op de herkenbare situaties van de lockdown, zoals thuisonderwijs, mondmaskers, essentiële verplaatsingen… Het is dus allesbehalve mijn bedoeling om te choqueren. De reacties waren ook alleen maar positief. Zelfs Marc Van Ranst is fan! Ik heb hem enkele cartoons doorgestuurd en ook hij vindt dat er in een gezondheidscrisis plaats is voor humor.»

Is de coronacrisis een dankbaar onderwerp voor een cartoonist?

«Zeker wel, er is geen mens op deze planeet die niet mee is met het onderwerp. Iedereen heeft wel een mening over de crisis, dus aan inspiratie geen gebrek. Wat wel eens gebeurt, is dat cartoonisten los van elkaar dezelfde grap bedenken, want je vist in dezelfde vijver.»

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

«De tekenopdrachten voor bedrijven lopen weer binnen en eind augustus breng ik mijn tweede kinderboek uit. Dat boek is het vervolg op ‘De prinses die alles had’, dat door Lang Zullen We Lezen bekroond is met Beste Prenten- en Kinderboek van 2018. Ik zal me dus niet vervelen.»