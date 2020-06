Een natte droom hebben kan al eens prettig zijn. Het wakker worden in je eigen zaad is dat een stuk minder. Wat je misschien niet wist, is dat vrouwen ook kunnen klaarkomen in hun slaap. Dat noemen we een ‘slaaporgasme’.

De Amerikaanse arts Debby Herbenick van de Universiteit in Indiana heeft extensief onderzoek heeft verricht naar dit thema. Ze beweert dat je het meeste kans hebt op een natte droom als je tussen de 30 en 45 jaar oud bent.

Handige tips

Voor zij die zo’n orgasme willen stimuleren geeft Debby je deze tips.

1. Sta een tijdje droog. Even geen orgasmes dus meer krijgen

2. Slaap op je buik

3. Je hebt het meeste kans als je zeer moe bent

4. Denk voor het slapengaan aan iets wat je heel opwindend vindt. De kans op een natte droom wordt hiermee aanzienlijk vergroot

