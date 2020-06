De fitnesscentra zijn sinds 8 juni weer open, maar we kunnen best niet massaal naar daar trekken. De drukte even afwachten is een beter idee, maar je wil intussen wel graag fit en gezond blijven. Hoog tijd dus om thuis aan je favoriete work-out te beginnen. Maar dat klinkt eenvoudiger dan het lijkt als je huisgenoten hebt. Met elkaar praten of samen sporten kan volgens personal trainer Alex Carneiro alvast helpen om iedereen bij je thuis te vriend te houden.

Je hebt je huisgenoten waarschijnlijk al meer dan gewoonlijk gezien in de afgelopen weken. “Het is dan ook normaal dat we ons wat ongemakkelijk voelen”, zegt personal trainer Alex Carneiro op het online nieuwsplatform Bustle. “Het is logisch dat we onze eigen ruimte willen afbakenen. We hebben allemaal nood aan wat personal space.”

Goede communicatie is noodzakelijk

Volgens Carneiro is het belangrijk om met je huisgenoten voldoende te praten. “Zeg dat je nerveus bent om te sporten in huis en vraag of je even tijd voor jezelf mag nemen. Leg ook samen een moment vast wanneer die work-out voor jullie allemaal het beste past”, zegt Carneiro. Daarnaast kan je voorstellen om samen te sporten. “Er is waarschijnlijk wel een sport waarin jullie allebei nog maar een beginner zijn”, legt personal trainer David Robertson uit. “Samen een nieuwe training proberen kan jullie misschien dichter bij elkaar brengen waardoor je je minder onzeker zal voelen.”

Wat je nu wel of niet doet, maakt niet zoveel uit. Er is geen juiste aanpak, want dat is heel persoonlijk. Het is volgens Carneiro vooral belangrijk om langzaam te beginnen. “Als je je zorgen maakt over de mening van je huisgenoten, begin dan met vijf tot acht minuten per dag om geleidelijk aan te wennen aan het trainen met iemand anders in huis”, laat Carneiro weten.

Je bent het waard om gezien te worden

Naast de work-out maken veel mensen zich ook zorgen over hoe ze eruitzien tijdens het sporten. Sommigen worden zo rood als een kreeft en anderen zweten super hard. “Verwen jezelf tijdens de training”, raadt Carneiro aan. “Koop een nieuwe outfit waar je je goed in voelt en kies muziek die je motiveert.” Het belangrijkste is dat je je niet schaamt over jezelf. Je bent wie je bent en daar heeft niemand iets aan te zeggen. Je mag gezien worden of je nu sportief bent of niet. En nu, snel beginnen aan die work-out hé!

Het bericht Zo blijf je bevriend met je huisgenoten tijdens je work-out verscheen eerst op Metro.