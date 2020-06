Een proper huis klinkt mooi, maar de realiteit is vaak anders. We hebben niet altijd zin om op te ruimen of schoon te maken waardoor we die karweitjes blijven uitstellen. Tijd om daar verandering in te brengen! Deze tips helpen je alvast op weg.

Om je woning spik en span te krijgen, moet je gemotiveerd zijn. Als je er al op voorhand tegenop ziet, dan zal het zeker niet lukken. Spreek jezelf dus wat moed in en zet meteen ook een leuk muziekje op. Dat maakt het allemaal wat aangenamer.

Ruim je kleren en je spullen op

Ben jij zo iemand die al z’n kleren telkens weer op dezelfde hoop gooit? Niet doen. Doe de kledij die je niet meer aan kan in de wasmand en hang de rest aan een kapstok. Minder chaos en minder rommel gegarandeerd.

We hebben de neiging om veel te veel in huis te halen waardoor we vaak veel spullen dubbel hebben. Maak daar een einde aan en gooi alle dubbels, zoals opladers, schriftjes en scharen, weg of stop ze in een reservedoos. Wees ook spaarzaam met de spullen die je in huis haalt. Is het echt nodig dat er zoveel prulletjes op je vensterbank liggen? Bekijk het en oordeel zelf. Oh ja en zet alles gewoon terug op z’n plaats. Je bespaart je achteraf heel wat werk. Wedden dat je veel meer ruimte zal hebben?

Duik in je persoonlijke archief

Op je bureau blijven waarschijnlijk heel wat documenten en papieren slingeren en je kasten zitten ook nog eens propvol. Dat zorgt voor wanorde. Neem even de tijd om alles te bekijken en bepaal zo wat weg mag en wat niet.

Afwassen en schoonmaken

Ben jij zo iemand die de afwas laat staan? Dat is contraproductief, want hoe langer je wacht, hoe meer werk je zal hebben. Maak er een gewoonte van om snel na iedere maaltijd even de afwas te doen. Dan ben je meteen klaar.

De vloer schoonmaken is voor veel mensen een lastige karwei. We stellen het regelmatig uit waardoor al dat vuil zich blijft ophopen. Dat is niet fijn voor jou, maar al zeker niet voor je bezoek. Neem daarom af en toe eens een dweil en een vloertrekker in de hand. Dat hoeft natuurlijk niet iedere dag te zijn. Even met de Swiffer of met de stofzuiger door je huis gaan, doet ook al wonderen. En nu, aan de slag!

Het bericht LIFEHACK. Met deze tips ziet je huis er altijd proper uit verscheen eerst op Metro.