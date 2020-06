De zomer begint bijna en het zonnetje schijnt al volop. Ideaal picknickweer dus! Maar hoe ziet een goede picknick er eigenlijk uit? En hoe moet je je daar op voorbereiden? “Hou het zo simpel mogelijk”, klinkt het bij picknickexpert Ali Ray.

Op vakantie gaan zit er deze zomer niet voor iedereen in, maar we kunnen het ook gezellig maken in eigen land. Een leuke picknick met vrienden kan daarbij helpen. Om frustraties tijdens het eten te vermijden, is een goede voorbereiding noodzakelijk.

Keep it simple

Volgens Ali Ray, auteur van ‘The Picnic Book’, nemen we meestal veel te veel mee. “Het is de grootste fout die je kan maken. Je moet juist proberen om zo weinig mogelijk mee te nemen”, licht Ray in de krant The Guardian toe. Ze raadt aan om een picknickdeken te gebruiken en als je de social distance met vrienden wil respecteren, neem je best een kussen mee om op te zitten.

Goed, we weten al waar we op moeten zitten. Maar welke spullen moeten we dan meenemen? “Je zorgt best voor een eenvoudige koeltas met een zakmes, een kleine snijplank, servetten, een oude sjaal om op het eten te leggen en misschien ook enkele vorken en goedkope borden”, zegt Ray.

Broodjes met charcuterie en een salade

Wat het eten betreft, hou je het best zo eenvoudig mogelijk. “Met wat brood, ham en een paar salades kom je al heel ver”, laat Ray weten. En als je op voorhand al je broodjes wil smeren, gebruik je best bevroren brood zodat je eten nog koel is tijdens de picknick. Chef-kok Saima Khan voegt daaraan toe dat natte doekjes en keukenrol ook een echte must zijn. “Vergeet de muziek en een draagbare oplader voor je gsm niet”, aldus Khan.

Alle spullen zijn ingepakt. Nu nog een perfecte picknickplaats vinden, zoals in de films, maar dat is niet zo gemakkelijk. Je verliest er vaak veel tijd mee en daarom raadt Ray ook aan om niet te lang te wachten met je ergens te settelen. “Mensen worden gefrustreerd als ze te lang moeten wandelen en dat geldt zeker voor kinderen.”

Gezelschap primeert

De centrale boodschap is dus: hou het simpel. Twijfel niet te lang over de plaats en probeer niet uit te pakken met je kookkunsten tijdens de picknick. En het belangrijkste zouden we nog vergeten: een fijn gezelschap natuurlijk!

