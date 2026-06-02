Met ventilator slapen tijdens warm weer? Dat is niet altijd een goed idee!

Wanneer de temperaturen ’s nachts hoog blijven, lijkt een ventilator naast je bed de ideale oplossing. Toch waarschuwen experts dat zo’n toestel niet altijd goed is voor je nachtrust.

Een ventilator blaast niet alleen frisse lucht rond, maar ook stofdeeltjes en pollen. Mensen met allergieën, hooikoorts of astma kunnen daardoor sneller last krijgen van een verstopte neus of geïrriteerde luchtwegen.

Droge neus

De constante luchtstroom kan er bovendien voor zorgen dat je huid en neus uitdrogen. Sommige mensen worden daardoor wakker met een verstopte neus of een onaangenaam droog gevoel in de keel.

Stijve spieren

Wie de ventilator rechtstreeks op zich richt, riskeert ook spierpijn. Vooral nek, schouders en rug kunnen stijf aanvoelen na een nacht in de tocht.

Betekent dit dat je de ventilator helemaal moet verbannen? Niet noodzakelijk. Experts raden vooral aan om hem niet rechtstreeks op je lichaam te richten en hem regelmatig stofvrij te maken. Zo blijf je koel zonder onaangename verrassingen de volgende ochtend.

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