Slaap je beter in je blootje tijdens een hittegolf?

Tijdens warme zomernachten kiezen veel mensen ervoor om zonder pyjama te slapen. Klinkt logisch, want hoe minder kleding, hoe koeler je het zou moeten hebben. Maar is dat ook echt zo?

Volgens slaapexpert Dr. Sophie Bostock kan naakt slapen je net warmer doen aanvoelen. “Ik zie vaak advies passeren om naakt te slapen, maar dat is niet altijd even nuttig. Wanneer zweet op je huid blijft liggen en niet wordt opgenomen door een stof, helpt dat je lichaam minder goed afkoelen”, klinkt het.

Een lichte pyjama van ademende stoffen, zoals katoen, zou daarom verrassend genoeg beter kunnen werken. “Kleding die zweet van het lichaam wegtrekt, kan aangenamer zijn dan helemaal naakt slapen”, aldus Dr. Bostock.

Lichte avonden

Niet alleen de warmte zelf speelt trouwens een rol. Ook de lange, heldere zomeravonden kunnen je nachtrust verstoren. “Ons lichaam heeft net een daling van de lichaamstemperatuur nodig om in slaap te vallen. Daarnaast zorgen lichte avonden ervoor dat we langer wakker blijven en moeilijker ontspannen”, legt de slaapexpert uit.

Wie dus goed wil slapen tijdens een hittegolf, kiest misschien beter voor een luchtige pyjama dan voor helemaal niets. Ook een frisse slaapkamer, voldoende water drinken en overdag de gordijnen gesloten houden kunnen helpen.

