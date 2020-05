‘t Zou best kunnen…

Een bikini, dat kennen we. Een mondmasker, dat kennen we dezer dagen ook.

Maar nu toeristische badplaatsen wereldwijd zich stilaan klaarmaken om mondjesmaat terug strandgangers over de vloer over het zand te krijgen, moeten we zélf misschien ook nog even nadenken over hoe we dan ‘coronaproof’ én stijlvol gaan zonnebaden?

Voor wie toch een beetje assorti naar de kust wil, komt ‘Elexia Beachwear’ met een oplossing. Vergeet de bikini, zeg hallo tegen de ‘trikini’!

Eerst had ontwerpster Tiziana Scaramuzzo de ‘trikini’ als grap ontworpen, maar in geen tijd gingen haar creaties viraal. Reden genoeg dus om het ook daadwerkelijk te gaan verkopen… En ook andere merken wagen zich aan hun eerste ontwerpjes. Kijk maar!

Foto: ‘Elexia Beachwear’ Instagram – Bron: fr.metrotime.be