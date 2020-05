“Ogen zijn de spiegels van de ziel”, schreef Leonardo Da Vinci ooit. Daar lijkt een grote waarheid in te zitten: onze ogen zeggen namelijk meer over ons dan we zouden denken.

Onze ogen zijn een bron aan informatie: over onze menselijke natuur en ons zicht, maar ook over hoe we ons voelen. Een video van BBC Reels legt uit wat onze ogen over ons kunnen blootgeven.

Evolutie

Onze ogen zijn altijd cruciaal geweest om te overleven. Doorheen de evolutie werden ze bolvormig om te kunnen draaien bij het zoeken naar lekkere prooien (of wanneer iemand iets vervelends uitkraamt). Om tot dat punt te komen hebben onze ogen een lange weg afgelegd. Waarschijnlijk evolueerden ze vanuit een lichtgevoelig plekje op eencellige organismen dat hen naar het licht hielp bewegen om zo voedsel te vinden. Doorheen de evolutie van deze wezentjes begon dat plekje te krommen om beter te kunnen focussen op licht. Een hele poos later zijn we als mensen in staat om miljoenen kleuren te zien met onze kijkers.

Mens versus dier

Daarnaast kunnen ogen ook mensen van dieren en dieren van elkaar onderscheiden. De vorm van een dierlijke pupil vertelt ons of die een jager of prooi is. Sommige hebben horizontale pupillen, wat hen geschikt maakt om roofdieren te scannen wanneer ze staan te grazen, zoals een geit, schaap of rendier. Verticale pupillen zoals die van een kat, vos of krokodil zijn beter voor nachtelijke rooftochten en zijn eigen aan dieren waar je liever geen confrontatie mee aangaat.

Onze ronde pupillen zijn dus een beetje het beste van beide werelden. Ze helpen ons om voedsel te verzamelen en een prooi te achtervolgen, twee zaken die we – kuch – constant doen. Menselijke ogen zijn niet perfect. Sommige onderdelen zijn zelfs volledig overbodig, zoals dat kleine roze stukje aan de binnenste ooghoeken. Dat zijn restanten van een derde ooglid, iets wat katten, honden en kamelen hebben om vuiltjes uit hun ogen weg te halen.

Emoties

Niet enkel de vorm, maar ook de grootte van je pupillen doet ertoe. Je pupillen verwijden wanneer je nerveus, bang of opgewonden bent. Daarom zou het kunnen dat ze vergroten wanneer we oogcontact maken met iemand die we heel leuk vinden. Onderzoek toonde aan dat zelfs oogcontact maken met een portretschilderij heel wat breinactiviteit kan opwekken.

Verder zijn onze ogen verantwoordelijk voor een andere universele emotionele reactie: huilen. In feite hebben we drie soorten tranen die elk uit een andere chemische samenstelling bestaan. Basale tranen zorgen smeren je ogen, reflex tranen worden veroorzaakt door irritaties zoals stof of gesneden ajuinen en psychische tranen zijn diegene die komen opwellen bij een emotionele reactie als ontroering of verdriet.

Of ze nu rond, uitpuilend, hangend, overhangend of amandelvormig zijn: je ogen zijn uniek, zelfs ten opzichte van elkaar. Maar één iets maakt al onze kijkers gelijk: we slagen er met de beste wil van de wereld niet in ze open te houden bij het niezen.

Klik op onderstaande afbeelding om de video te bekijken en meer te leren over onze ogen.

