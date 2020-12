Naast alle ellende waar we in 2020 mee te maken kregen, was dit zonder twijfel ook het jaar waarin we leerden omgaan met Zoom, Teams, WhatsApp en alle andere apps die beschikbaar zijn om te videobellen. Als je elkaar niet in het echt kan zien, moet je nu eenmaal een andere manier vinden om te vergaderen.

We leerden hoe je je voor zo’n meeting enkel bovenaan goed moet kleden (die joggingbroek krijgt toch niemand te zien) en hoe je, mits wat gepriegel, aanwezig kan zijn tijdens zo’n call en ondertussen toch nog iets anders kan doen. We leerden dat het belangrijk is om na te denken over je achtergrond en dat een blote poep niet onopgemerkt voorbij gaat.

Videobellen op je computer

Kort samengevat: we hebben een heleboel geleerd. Maar we geraakten helaas ook gefrustreerd door de beperkingen van al die apps. Een daarvan is het feit dat je WhatsApp alleen op je smartphone kan gebruiken – althans, om te videobellen. Dat zorgt ervoor dat je tijdens lange gesprekken met je familie met een lamme arm komt te zitten en jezelf dus in de raarste posities moet wringen. Gelukkig komt daar binnenkort verandering in. Enkele gebruikers kunnen momenteel al van de videobelfunctie op computer gebruikmaken, maar voor de meesten onder ons is het nog even wachten. Wanneer de functie officieel beschikbaar wordt gemaakt, is nog niet duidelijk, maar we gokken dat het niet heel erg lang meer zal duren in het huidige klimaat.

Het bericht WhatsApp komt binnenkort met een functie waar we al JAREN op wachten verscheen eerst op Metro.