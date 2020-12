Uit een rondvraag bij 1.000 Belgen door marktonderzoekbedrijf Ipsos blijkt dat 54% van de Belgische bevolking elk jaar minimum 1 keer last van buikpijn heeft, 2 op de 3 minstens maandelijks en 1 op de 6 dagelijks. Toch wachten mensen met buikpijn vaak te lang om hun huisarts of apotheker te raadplegen om hun klachten gerichter aan te pakken.

Onze darmen bevatten miljoenen zenuwcellen en zorgen voor de productie van het gelukshormoon serotonine. “Buikpijn kan de levenskwaliteit sterk beïnvloeden en verminderen”, zegt dokter Aurore Girard, lid van huisartsenvereniging SSMG (Société Scientifique de Médecine Générale).

Stress en voeding

De enquête over de buikpijn van de Belg en hoe hij die behandelt, geeft een complex beeld van verschillende soorten pijn te zien: diarree, krampen, een opgeblazen gevoel, misselijkheid, winderigheid, reflux, een trage spijsvertering en verstopping zijn de meest voorkomende klachten. Vaak zijn deze fysieke ongemakken te wijten aan stress en voeding. Bij één op de drie vrouwen steken ook maandelijks terugkerende menstruatiepijnen de kop op.

Medicatie?

In vergelijking met andere pijn, zoals een zere keel, koorts, migraine of hoofdpijn, grijpen mensen met buikpijn minder snel naar zelfmedicatie: twee op de vijf respondenten doen dat pas als het verergert en maar één op vier kiest voor een onmiddellijke behandeling.

Buikpijn komt vaker ’s avonds voor en patiënten die wel een beroep doen op medicatie, kiezen vaker voor een snelle behandeling, met een middel dat ze bij de hand hebben. Zo gebruikt maar liefst 71% al minstens één keer pijnstillers, bijvoorbeeld paracetamol. Deze verzachten inderdaad de pijn in onze hersenen op korte termijn, maar nemen de oorzaak niet weg, die verscholen zit in de gladde spieren in de darmwand. Het is dan ook geen verrassing dat 16% van de bevraagden niet tevreden is met hun behandeling.

Dokter Google

Uit de enquêteresultaten blijkt nog dat slechts 40% van de patiënten informatie over een behandeling gaat opzoeken en ze richten zich daarbij even vaak tot de online zoekmachine Google als tot artsen en apothekers. “Als je weet dat er vandaag in België nog steeds gemeentes zijn waar 40 tot 70% van de inwoners geen vaste behandelende arts heeft en dat internet niet altijd de meest betrouwbare bron is voor medisch advies, dan blijkt de rol van de apotheker des te belangrijker”, zegt Georges Verpraet, secretaris-generaal van de apothekersvereniging APB. “Deze problematiek moet dus multidisciplinair aangepakt worden. Vraag uw apotheker en huisarts om advies voor een goede begeleiding.”