Lijstjes, wij kunnen er op tijd en stond wel van genieten. Ze zijn nu eenmaal zo lekker overzichtelijk en zijn ideaal als je door de bomen het bos niet meer ziet. Maar er zijn ook lijstjes waar we ons niet zo snel aan zouden wagen, omdat het gewoon een onbegonnen zaak is.

De top tien van beste films aller tijden is er zo eentje. Hoe kan je tussen die duizenden titels ooit een selectie maken zonder iemand voor het hoofd te stoten? Zonder nadien boos te zijn op jezelf omdat je bepaalde titels vergeten bent? En eerlijk is eerlijk, je kan nooit ALLE films gezien hebben die ooit zijn gemaakt en dus is het eigenlijk niet mogelijk om een top tien samen te stellen.

94% Engelstalig

Nochtans is het een taak waar het Britse magazine Empire niet voor terugschrok. Met de hulp van duizenden cinefielen kwamen zij tot een lijst van de honderd beste films aller tijden, films die je sowieso ooit gezien moet hebben. Wat wel opvalt is dat 94 van de 100 films in het lijstje Engelstalig zijn – wellicht waren de ondervraagden toch wat bevooroordeeld. Hoe het ook zij, wij zetten de top tien hier voor jou op een rijtje zodat je weet wat je deze kerstvakantie kan doen.

Top tien beste films

The Godfather (1972) Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980) The Dark Knight (2008) The Shawshank Redemption (1994) Pulp Fiction (1994) Goodfellas (1990) Raiders of the Lost Ark (1981) Jaws (1975) Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977) The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

Het bericht Dit zijn de tien beste films aller tijden verscheen eerst op Metro.