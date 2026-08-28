Amy uit ‘The Real Housewives of Antwerp’ poseert op strand, maar fans waarschuwen haar (foto)

Amy De Winter heeft enkele leuke vakantiekiekjes gedeeld, al maken enkele volgers zich zorgen om één detail.

Amy De Winter vertoeft momenteel in Griekenland, waar ze geniet van zon, zee en strand. Het 30-jarige model, dat we vooral kennen als een van de gezichten uit ‘The Real Housewives of Antwerp’, postte op Instagram enkele foto’s waarop ze in bikini poseert.

Rode huid

Haar volgers overladen haar met complimenten, maar sommigen vermoeden dat haar bovenlichaam net iets te veel zon heeft gehad. “Precies een beetje verbrand, hè?”, lezen we onder meer. “Wat ben je mooi, Amy”, “Niet normaal zo knap!”, en “Prachtige foto’s, Amy! En je draagt een geweldig setje dat helemaal bij jou past”, klinkt het ook in de reacties.

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Foto: Instagram