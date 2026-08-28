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Sporza-commentator Ine Beyen pakt uit met badpakfoto: “Knapperd!”

Den B.
Door Den B.
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Ine Beyen oogst heel wat lof met een zomerse foto. “Zalig tot rust komen!”, klinkt het in de reacties.

Ine Beyen geniet momenteel van een deugddoende vakantie. De 39-jarige voormalige wielrenster, die regelmatig commentaar levert bij wielerwedstrijden – vaak in het gezelschap van Ruben Van Gucht – postte op Instagram een veelzeggende vakantiefoto. Daarop ontspant ze in het zwembad in een opvallend felroze badpak met groene accenten. “Even geen bouwstress! Een weekje verlof met een minimum aantal mailtjes en telefoontjes. En vanaf maandag vollebak inhaalmanoeuvres. Doeiiiiiii!”, schrijft ze erbij.

Genieten

Haar volgers gunnen haar de rust duidelijk van harte. “Geniet ervan, schoonheid!”, “Wauw!”, “Zalig tot rust komen!”, “Knapperd!”, en “Geniet ervan! De boog kan en mag niet altijd gespannen staan…”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram

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