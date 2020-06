Wat hebben make-up, onderbroeken en sociaal contact met elkaar gemeen? Het zijn allemaal dingen die we tijdens de lockdown bewust of onbewust links hebben laten liggen. We kwamen niet buiten, dus waarom zouden we de moeite nemen om ons aan te kleden of op te maken?

Ook nu er nog heel wat mensen van thuis uit werken, durven we weleens ‘vergeten’ om ondergoed aan te trekken of om elke ochtend onder de douche te stappen. Zelfs als je een Zoom-meeting op de planning hebt staan, hoef je er enkel voor te zorgen dat je bovenkant er presentabel uitziet. En geef nu toe: niets leuker dan het daar beneden lekker luchtig te houden en je onderbroek gewoon te skippen, of je nu een man bent of een vrouw.

Bacteriën

Je ging er misschien van uit dat die gewoonte niet schadelijk was, wel in tegendeel. Het kan toch alleen maar deugd doen aan je genitaliën om alles lekker te laten luchten? Helaas, we moeten je teleurstellen. Gynaecologe Shirin Irani legt aan Glamour UK uit waarom je toch beter ondergoed aantrekt, zelfs al ben je de hele dag alleen thuis. “Je ondergoed dient simpelweg om vocht afkomstig van je genitaliën te absorberen. Dat vocht is volledig normaal en gezond, vergelijk het met het feit dat je altijd speeksel in je mond hebt zitten. Daarom is het sowieso beter om te kiezen voor een onderbroek die gemaakt is van natuurlijke materialen zoals katoen, omdat die beter vocht opnemen. Genitaliën barsten nu eenmaal van de bacteriën (die in de meeste gevallen trouwens helemaal normaal zijn) en dus is het een goed idee om elke dag van ondergoed te wisselen. En daar zit ‘m het probleem als mensen ervoor kiezen om geen ondergoed te dragen. Je gaat toch niet zo makkelijk elke dag een propere jeans of jogging aandoen, dat is en blijft moeilijker dan je onderbroek in de was gooien.”

Kies je er dus voor om commando te gaan, dan is het belangrijk om de kledingstukken die in direct contact komen met je genitaliën dagelijks in de was te doen. Vind je dat te veel gedoe, dan houd je die onderbroek toch maar beter aan.

