Een goed zicht is helaas niet voor iedereen weggelegd, dus zien velen onder ons zich verplicht tot het dragen van een bril of lenzen. De eerste keer dat je die laatste moet indoen, ben je gerust een uurtje bezig, maar ook dat went snel. Voor je het weet draag je ze elke dag en ga je steeds lakser om met je ooghygiëne.

Dat is jammer genoeg geen goed idee, want je ogen zijn erg gevoelig. Het minste vuiltje kan zorgen voor een ontsteking. Pak je het niet goed aan, dan wordt het zelfs zo erg dat je nooit meer lenzen in kan. Als je je ogen in (relatieve) topconditie wil houden, dan zijn dit alvast drie dingen die je als lenzendrager beter skipt.

Lenzenvloeistof recycleren of helemaal niet gebruiken

Lenzenvloeistof ziet er natuurlijk gewoon uit als water, dus de verleiding is groot om je zuurverdiende centjes te sparen. In plaats van lenzenvloeistof gebruik je dus kraantjeswater. Geen goed idee, want water ontsmet je lenzen niet en bovendien kunnen er minuscule deeltjes in zitten die vervolgens op je lenzen terechtkomen. Ook het recycleren van de vloeistof is geen goed idee, want dat zorgt ervoor dat je lenzen niet fatsoenlijk ontsmet worden.

De aanbevolen draagtijd negeren

Hoe erg is het nu om je lenzen 40 in plaats van 30 dagen te gebruiken? Wel, best erg eigenlijk. Die aanbevolen draagtijd staat er niet voor niets op. Gebruik je je lenzen te lang, dan is het mogelijk dat je ogen geïrriteerd raken. En dat heb je niet meteen door. Als ze rood zien en jeukerig aanvoelen, dan is het eigenlijk al te laat. Respecteer de draagtijd dus en doe desnoods even je bril op als je daardoor een tijdje zonder komt te zitten.

Een duik in het zwembad nemen

Zeker als je niet vaak gaat zwemmen en dus geen zwembril op sterkte hebt, is de verleiding groot om met lenzen en al in het zwembad te duiken. Zonder ben je namelijk zo blind als een mol. Dat is echter geen goed idee, want het water zit vol bacteriën en bovendien is ook chloor niet bepaald bevorderlijk voor de staat van je lenzen. Kan je echt niets zien zonder je lenzen, doe dan voor gelegenheid daglenzen in en gooi die na je zwembeurt meteen weg.

