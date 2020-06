Sinds 15 juni mogen we als Belg weer op vakantie naar het buitenland. Joehoew! Daar moet echter wel een kanttekening bij worden geplaatst. We zijn namelijk niet overal zomaar welkom en ook reizen buiten de Europese Unie is voorlopig nog niet mogelijk. Vind jij het ook moeilijk om het overzicht te bewaren? Dan is deze wereldkaart iets voor jou.

De coronamaatregelen verschillen van dag tot dag en een mens zou voor minder moeite hebben met al die informatie bij te houden. De non-profitorganisatie International Air Transport Association (IATA) besloot daarom om reizigers een handje te helpen.

Voorbereiding is het halve werk

Via een interactieve kaart kunnen reizigers in één oogopslag zien hoe het staat met de reisgerelateerde coronamaatregelen in landen wereldwijd. De informatie wordt 200 keer per dag geüpdatet, dus je bent er zeker van dat je de juiste info te pakken hebt. Volgens een enquête van IATA zou maar liefst 80% van de reizigers zich zorgen maken over de reismaatregelen en via de wereldkaart willen ze daarom een antwoord bieden op dat probleem. “De luchtvaart maakt zich klaar voor op een veilige opstart, dus de reizigers willen en moeten weten in welke landen de grenzen open zijn en welke gezondheidsbeperkingen er zijn opgelegd. Ze kunnen ons vertrouwen en zullen nauwkeurige informatie krijgen over reizen tijdens deze pandemie”, aldus Anish Chand, adjunct-directeur van IATA, in een persbericht. Wil je je goed voorbereiden op je volgende vakantie, dan kan je de kaart hier raadplegen.

Which country borders are open? Where are there (dreaded!) quarantine restrictions? IATA created an interactive world map to help you understand COVID-19 travel regulations, country by country.

View the : https://t.co/sCBTHhwm33

Press release: https://t.co/STOCsWZbKU pic.twitter.com/bhqvuQqGEw — IATA (@IATA) June 11, 2020

