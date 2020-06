Heb je de culturele activiteiten ook zo gemist? De musea hebben inmiddels hun deuren weer geopend, maar naar een theatervoorstelling of een concert gaan, zit er nog niet in. Daarom stellen cultuurhuizen ook online alternatieven en buitenactiviteiten voor.

LABIOMISTA

LABIOMISTA, het immer evoluerende kunstwerk van Koen Vanmechelen in Genk, is deze week weer open voor nieuwsgierige bezoekers. In de villa op het domein (ooit de mijnsite van Zwartberg, later een private dierentuin) krijg je een overzicht op de geschiedenis van de site en het kunstuniversum van Vanmechelen. In het omliggende park spot je tussen de indrukwekkende kunstinstallaties een bonte verzameling aan dieren, waaronder een pasgeboren dromedarisje en enkele lama’s. Een fascinerende plek, en een bezoekje meer dan waard.

labiomista.be

This evening’s performance has not been cancelled

12/6

Door de coronacrisis moest Opera Ballet Vlaanderen de opera Usher en het concert Symphony of Expectation aflassen. En toch kan je vanavond alsnog een stukje klassiek meepikken, via een bijzonder callcenter. Als je vanavond tussen 19u30 en 21u30 naar het nummer +32 (0)24 01 9133 belt, krijg je een medewerker van een van de voorstellingen aan de lijn die je trakteert op een streepje muziek, een stukje tekst of een woordje uitleg van de makers. This evening’s performance has not been cancelled is bovendien een Europees project: je kan via dezelfde weg (en hetzelfde nummer) ook proeven van de opera’s van Bergen, Madrid of Genève.

operaballet.be

Rodin, Meunier & Minne

nog t.e.m. 30/8

Wie aan beeldhouwen denkt, denkt misschien aan Auguste Rodin, Constantin Meunier of George Minne. Goed nieuws: dat drietal krijgt in Museum M in Leuven een tijdelijke tentoonstelling. De expo zet topwerken van de kunstenaars tegenover middeleeuwse beelden, om zo de parallellen te trekken tussen hun eigen werk en hun middeleeuwse inspiratie. Met een museumpas bezoek je de tentoonstelling bovendien helemaal gratis.

mleuven.be

Bokrijk

Het Limburgse openluchtmuseum Bokrijk opent nog niet zoals voorheen, maar wel als gratis museumwandelpark. Een uitgestippelde wandelroute loodst je doorheen het museum, en de druktebarometer op de website van het museum vertelt je voor je bezoek hoe druk het er is. De historische monumenten van Bokrijk blijven nog even gesloten, maar het mooie park maakt dat ruimschoots goed. Wie met de fiets komt, kan onderweg ook de bijzondere fietspaden van Limburg beleven: dwars door het water of tussen de kruinen van de bomen.

bokrijk.be

S.M.A.K.

De musea zijn niet alleen voor u weer open, ook de kleinste bezoekers zijn meer dan welkom. Zo ook in het SMAK: daar download je op voorhand een zoektocht via de website van het museum, die je samen met je kinderen op ontdekking stuurt in de tentoonstelling rond Kris Martin – een wondere wereld met een zaal vol confetti, een half opgeblazen luchtballon en een gouden bij. Blijven jullie liever nog even thuis? Duik dan samen in het virtuele museum van het SMAK en teken de collectie in krijt, beluister een kunstwerk of ga aan de slag met de vele knutseltips.

smak.be

