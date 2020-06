Als we de voorspellingen mogen geloven, belooft het een warme, droge en zonnige zomer te worden. Hoog tijd dus om je mixtalenten te perfectioneren. Bij wijze van inspiratie nemen we een duik in de films en series die aan de basis liggen van enkele legendarische cocktails.

Creole Scream

Eén of twee olijven? Fans van de bekende 70’s serie ‘The Persuaders’ klinkt deze vraag bekend in de oren. In de eerste aflevering ontmoeten Lord Brett Sinclair en Danny Wilde elkaar tijdens een wilde knokpartij als gevolg van een discussie over het recept van de Creole Scream.

Het recept: Giet in een shaker met gemalen ijs 6 cl witte rum, 2 cl verse maar niet gekoelde dry vermout, 2 cl grenadine en 2 cl citroensap. Leg vervolgens één olijf (volgens Lord Sinclair) of twee olijven (volgens Danny Wilde) in een cocktailglas.

White Russian

Deze oerklassieker uit de jaren 70 werd in ‘The Big Lebowski’ nieuw leven ingeblazen door The Dude. De Coen-broers lieten zich voor het personage naar verluidt inspireren door Jeff Dowd, een producer en pacifistisch militant van de ‘Seattle Seven’ en vooral een onvoorwaardelijke fan van deze melk-wodkamix.

Het recept: Giet in een old fashioned-glas met een beetje ijs 4 cl wodka, 4 cl koffielikeur, 2 cl melk en 2 cl vloeibare room.

Cosmopolitan

De Cosmo is DE girly cocktail uit ‘Sex and the City’. Het drankje ontstond in de jaren dertig en werd aanvankelijk gemaakt met gin. Pas in de jaren tachtig werd gin vervangen door wodka, onder impuls van barvrouw Cheryl Cook. Gin of wodka, aan jou de keuze om het feestje in gang te zetten.

Het recept: Giet in een shaker met ijs 3 cl gin of wodka, 1,5 cl Cointreau, 1 cl limoensap, 3 cl cranberrysap. Shake. Wrijf wat citroenzeste over de rand van een cocktailglas en schenk in.

Mint Julep

De Mint Julep ontstond in de 18de eeuw en werd vooral bekend in de Verenigde Staten als de cocktail die geserveerd werd tijdens de Kentucky Derby, een beroemde paardenrace in Lexington. De cocktail beleefde zijn tweede jeugd nadat hij opdook in ‘The Great Gatsby’ van F. Scott Fitzgerald, aan de lippen van Daisy Buchanan. Het drankje werd oorspronkelijk geserveerd in een wit of zilver-

kleurig metaalglas.

Het recept: Plet de blaadjes van een munttakje en doe ze in een old fashioned-glas. Giet er vervolgens 1 cl suikersiroop en 5 cl Bourbon bij. Vul tot slot met gemalen ijs en meng met

een cocktaillepel.

White Angel

Hoewel Holly Golightly, gespeeld door Audrey Hepburn, in ‘Breakfast At Tiffany’s’ een toonbeeld van elegantie is, is haar favoriete cocktail eerder droog en eenvoudig. Maar wel straf. Geen wonder dat ze vaak wat te diep in het glas gekeken heeft, met deze versie van de Dry Martini zonder vermout.

Het recept: Giet in een cocktailglas 4 cl gin en 4 cl wodka. Serveer

zonder decoratie.

Old Fashioned

Dankzij de serie ‘Mad Men’ kregen we de smaak voor vintage weer te pakken. Onder meer voor de Manhattan- en de Old Fashioned-cocktail, het favoriete drankje van Don Draper dat in de loop der tijd wat in de vergetelheid was geraakt. De Old Fashioned was vooral in de fifties enorm populair, maar werd al in 1884 gecreëerd door een gepensioneerde officier met de naam James E. Pepper, eigenaar van een bourbonmerk.

Het recept: Leg een suikerklontje in een old fashioned-glas (dit soort glas is vernoemd naar de cocktail). Doe er twee vleugjes angostura bij en plet met een stamper. Voeg twee ijsblokjes toe. Giet vervolgens 1 cl sodawater en 2,5 cl bourbon in het glas. Roer met een lepel gedurende 15 seconden. Doe er nog eens 2,5 cl bourbon en een paar ijsblokjes bij. Roer opnieuw. Voeg tot slot een sinaasappelzeste of een gekonfijte kers toe.

